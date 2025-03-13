涉呃同袍14萬 警隊高級督察5‧6再訊

【本報訊】警務處高級督察鄧俊豪涉嫌在未經許可下，向一名下屬警員借貸一萬元，並訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙另一名高級督察貸款13萬元，被廉政公署起訴一項欺詐罪及一項訂明人員接受利益罪，案件昨日在觀塘裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至5月6日再訊，被告續准保釋。

44歲被告鄧俊豪，報稱為警務處高級督察，案發時任職西貢分區助理指揮官（行動）。辯方昨日申請將案件押後，以便進一步審視文件和給予法律意見。裁判官遂把案件押後至5月6日，期間續准被告以兩萬元現金保釋。保釋條件另包括不得離港、不得干擾控方證人，以及每周需向警署報到兩次。

被告被控於2023年11月12日至20日期間，在香港藉作欺騙，即向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭作出所為，即給予13萬元的貸款，導致他獲得利益，或郭蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。被告另被控於2024年1月7日，身為訂明人員，未得行政長官一般或特別許可而接受利益，即從任職警員的黃榮立獲得一筆一萬元的貸款。

警員頻捲欺詐案 警察捲入欺詐案不時發生。男警廖健良被指於2023年間，向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況，涉款共105萬元。他承認3項欺詐罪，在今年2月被判監禁7個月，緩刑24個月。另外，入職警隊25年的男警長黃栢倫，於2017年至2019年間，兩度虛報其貸款每月所需償還金額，從而詐騙警察儲蓄互助社向他批出兩筆貸款共約16.5萬元，他早前承認兩項欺詐罪，被判入獄3個月。案件編號：KTCC 2545/2024