網購遊戲卡騙局 呃13萬元50人中伏

16歲中介同受害 籲家長提醒子女 青少年網購遊戲卡誤墮騙徒詐騙陷阱，共50人被騙損失逾10萬元。近日有一名16歲少年被騙徒招攬當中介，在網購平台聲稱售賣遊戲卡，成功吸引49名客戶，惟眾人付款後卻未能收貨，連同該少年中介一同「中伏」。執法部門提醒，為避免青少年被騙或被騙徒利用，家長應正確引導子女使用互聯網。而遊戲卡一直在玩家或收藏家圈子內流通，不少比較稀有的卡牌更價值不菲。

執法部門發文指，近日有一名16歲的少年在社交媒體上購買遊戲卡，騙子借此取得其信任。收貨後，騙子提出以月薪8,000元聘請該少年作為中介，在網上購物平台代售遊戲卡，聲稱收款後即發貨。該少年按照騙徒指示尋找客戶交易，最終客戶未能收到貨物，其中一名客戶使用防騙工具檢查時發現騙子電話號碼已被標示為「高危有伏」，才意識到受騙。該少年中介及其招攬的49名客戶共計損失接近13萬元。

執法部門提醒，為免青少年墮入網絡陷阱而成為受害者，甚至誤墮法網，家長應多關心子女的網絡活動，及時制止異常情況，或陪同子女一起上網，並教導他們如何適當地使用互聯網。家長亦要提升子女對不良資訊的認知，以及提升子女的網絡危機意識。

有卡牌被掛出數萬元出售 關於網絡上售賣的遊戲卡，在一般途徑下卡片通常以盲盒形式售賣，一包卡片中可能會含有各種稀有的卡片，當中稀有等級最高的卡牌被稱為皇冠級稀有卡，也是所有卡牌中最罕見的，這類卡牌通常有最精美的繪圖。由於部分卡牌被開出的較少，不少人也會選擇從別的玩家手中直接購買卡牌。從網絡搜索發現，在網購平台上有不少賣家都有在出售遊戲卡，價格一般由卡牌的稀有度和成色等方面決定，從數元至數千元不等，部分卡牌更被掛出數萬元的售價。