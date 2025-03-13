東呼即應：茶餐廳單據「口」「交」「X青」 熟客拆解全屬食物簡稱

【本報訊】香港人講求效率，甚麼也要快，就好像本地文化代表之一的茶餐廳，點菜時喜歡用「簡稱」，《東呼即應》近日發現網傳一張茶餐廳單據，寫着「口」、「交」、「X青」、「長」等字眼，令不少網民想入非非。但有「熟客仔」解密指，原來這些「暗號」分別代表豬紅、水餃、走青、香腸，再一次證明「茶記」文化「博大精深」。

茶餐廳點菜時喜歡用「簡稱」，真的多輸入一個字也嫌麻煩，但很多時只有他們自己明白。近日網上流傳一張照片，單據上明明寫着「口」、「交」、「X青」、「長」等字眼，其他人怎麼想就不知道，但不少網民都說，讓老婆看到單據就不妙了。

豬紅水餃走青加香腸 幸好有經常光顧這家店的熟客「解密」，指「口」是「豬紅」簡稱，「交」則是指「水餃」，「X青」顧名思義是「走青」，即不要芫荽和葱等，至於「長」則是香腸，並逐項計算指總計為81元，網民分分鐘幫了他人解決潛在家庭糾紛，不可謂不貼心。