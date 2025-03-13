醫健：老有所醫：治療玫瑰痤瘡 重拾自信

近日我為一位70歲的王先生進行了診治。王先生多年來一直存在臉部紅腫、油性皮膚及間歇性臉部毛囊炎的問題，而且症狀正在逐步惡化。他發現，每當晚上飲用紅酒後，臉部和鼻子就會變得更加泛紅。這種外貌上的困擾，讓王先生在社交聚會中缺乏自信。不過，隨着其女兒即將於明年舉行婚禮，王先生希望能在女兒婚禮上展現更好的面貌。

經過仔細檢查，我發現王先生的鼻子腫大，質地粗糙如草莓，並伴有微小血管擴張。他的臉部呈現明顯的紅潮和油脂分泌亢進，額頭、雙頰及下頜部位還出現了丘疹和粉刺。此外，我還發現他臉部有明顯的萎縮性疤痕。根據這些表現，我最終診斷王先生患有玫瑰痤瘡，並伴有鼻息肉樣肥大及萎縮性疤痕。

我仔細地與王先生討論了各種治療方案，包括觀察性治療、外用療法、口服抗生素、口服異維甲酸及激光治療等，同時也詳細地解釋了每種方式的利弊。王先生表示，他更希望能夠獲得持久且明顯的改善，而非短暫的症狀緩解。因此，他願意接受較強效的藥物治療，並配合定期的血液檢查。

減少飲酒預防症狀復發 經過仔細考慮，王先生最終選擇了口服異維甲酸治療。這是一種對於治療玫瑰痤瘡各方面症狀（如皮脂分泌亢進、丘疹和粉刺、萎縮性疤痕以及臉鼻腫大）都非常有效的藥物，可以帶來長期的改善。而且王先生之前的整體健康狀況很好，肝功能和血脂水平也正常，因此可以良好耐受藥物引起的皮膚乾燥等副作用。

在服藥6個月後，王先生的臉部毛囊炎已完全消失，鼻子腫大也明顯縮小並變得更加平滑。停藥後，他希望通過進一步的激光手術來雕塑臉部和鼻部，改善皮膚質素和膚色。我也建議他適度減少飲酒，以預防症狀的復發。最終，王先生順利出席了女兒的婚禮，自信滿滿。在社交場合中，他也變得更願意與朋友合影留念。通過我們的共同努力，王先生不僅在外表上獲得了明顯改善，更重要的是重拾了自信，重新融入社交生活中。

玫瑰痤瘡是一種常見的慢性皮膚病，合理使用口服異維甲酸等強效藥物，能夠帶來較為理想的長期療效，但同時也需要密切監察，以降低可能出現的副作用風險。對於像王先生這樣的患者來說，通過有系統的治療，不僅能改善外貌，更能提升生活質量，重塑自信。

羅肇衡醫生

老有所醫慈善基金計劃