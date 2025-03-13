超聲波治療肝癌儀器 當局稱私院正臨床試驗

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院及中文大學醫學院早前獲李嘉誠基金會捐贈兩部「Histotripsy」超聲波組織碎化儀器，進行肝癌治療試驗，並讓獲資助病人於醫院進行肝癌臨床研究。但有指相關儀器已轉移至港怡醫院及中大醫院，連同養和醫院獲捐贈的一部，3部儀器均會於私家醫院服務。衞生部門、衞生署及醫院管理局昨晚聯合回覆指，創新藥械必須通過科學實證包括臨床試驗確定安全有效，才可轉化至臨床應用，相關儀器並未表列於「醫療器械行政管理制度」，申請仍在處理當中。

就有私院提供相關服務，索價高達25萬元一事，引來新儀器只用於私院富貴病人的關注。醫管局前行政總監陸志聰昨日曾解釋，公立醫院引入新儀器時，須考慮人手配套及醫院預算，也需要一定臨床數據，加上引入新器材涉及動用公帑，故程序會較長。

衞生部門昨晚又補充，據了解，港大及中大醫學院及養和醫院現正使用獲捐贈的「超聲波組織碎化醫療器械」作肝癌治療的臨床試驗，相信可有效評估器械對亞裔族群，特別是本港病人的安全性和效能。政府和醫管局非常關注相關臨床研究的結果，期待這些數據能為未來更廣泛的應用，提供科學依據。