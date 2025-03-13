內地交流再爆腸胃炎 4校共13師生中招

【本報訊】本地學生參與內地交流團事故不斷，繼早前3間學校的學生參與交流團而相繼出現腸胃炎症狀後，再有4間學校在參與「黃山考察團」後，有師生出現腸胃炎病徵。防護中心表示，參與考察團的4間學校為元朗商會中學、觀塘官立中學、九龍工業學校和皇仁舊生會中學。全團43名師生中，共有11名學生及2名教師出現急性腸胃炎徵狀，10人曾到醫院求醫；9名學生亦對諾如病毒呈陽性反應，初步相信個案經人傳人或受污染環境傳播，與當地食肆無關。教育局表示，為安全起見，已立即要求承辦機構停用涉事餐廳，並要求所有為公民與社會發展科（公民科）內地考察交流團餐廳停止供應生冷食品，會與內地相關部門嚴肅跟進及調查個案。

「5日行程4日瞓醫院」 近日有人於社交網站透露，有學生參與4校聯合的內地交流團活動時，5日行程中陸續有人出現病徵。事主更指自己因急性腸胃炎，在5日行程中有4日「瞓喺醫院」，更有人表示第一晚的食物已經「有一陣酸味」，惟誤以為是「當地特色」，結果當晚「又屙又嘔」。

衞生署回應指，防護中心上月底接獲其中一間中學呈報，指校內數名師生出現急性腸胃炎病徵，流行病學調查後發現，最先出現徵狀的學生病發前未有於當地餐廳用膳，及後有學生於旅遊車上嘔吐，隨後有更多學生發病。涉事的4所中學除9名學生對諾如病毒呈陽性反應，在監察期內沒有出現新個案。衞生署又指防護中心在諾如病毒的高發季節一直透過不同途徑作宣傳教育及風險傳達，故只涉及人傳人的個別院舍或學校爆發個案，中心不會就每宗個案獨立發新聞稿。

教育局透露，涉事4校的師生上月參與「黃山自然風貌與徽州文化探索之旅2024/25」學生內地交流計劃，行程共5日。抵埗後已有學生隨即表示不適，期間部分參加者亦陸續出現病徵。局方與承辦機構已為參加者提供協助及採取預防措施。校方亦已就事件知會家長，並向衞生防護中心報備事件。所有參加者於上月21日完成交流後返港，全部患病師生現已康復。