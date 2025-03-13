擬充公阻街物品禁追討 被質疑欠公道

【本報訊】政府修訂公眾衞生及市政條例，就非法店舖阻街擬訂立新罪行，而被移走、檢取或扣留的物品可被沒收並歸特區政府所有。針對店舖阻街，條文賦權公職人員行使移走物品的權力，但物主不能控告政府索償，議員江玉歡形容做法很「辣」，事關大部分商戶都不在卸貨區上落貨，依照條文，理論上會觸犯法例，被移走的貨物如果很貴重卻又不容追討，質疑做法是否公道。

倡寫明合理時間上落貨免罰 立法會審議《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》委員會昨召開會議，逐條審議條文。江除提出上述質疑外，又指新加坡亦有類似條例，當中寫明容許合理時間內上落貨，可是今次修例條文卻沒有這樣寫。她懇請政府能否考慮，條文上寫清楚在合理時間上落貨不會招罰。她又指一些食肆在營業之前，有人會擺放蔬菜豬肉等食材在店門，在這情況下，物品會否被移走或向店方處罰？

食物環境衞生署副署長姚繼卓回應指店舖在上落貨期間，如果堆積貨物在街道，食環署人員會向相關店舖或人士提出勸喻以解決阻街問題。倘表面是上落貨，實質是展示貨品並作出銷售，就有機會構成阻街罪行。要達到觸犯阻街罪行的門檻，且有證據證明不是普通的上落貨活動，前線同事才會動用有關條文移走貨物。

環境及生態局副秘書長羅翠薇表示。店舖或因員工遲了開門，而店外物品是涉及經營的並構成阻街，如果沒有合理辯解，亦會觸犯店舖阻街的罪行。她又補充，政府不希望食環署沒收貨物，其實法例是容許店舖的僱員或其代理人盡快移走阻街物品，以解除對公眾的妨擾。