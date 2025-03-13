港6學科躋身QS榜全球10大

【本報訊】國際高等教育資訊機構QS公布最新的《2025 QS世界大學學科排名》，本港大學今年表現突出，被指為全球排名進步最多的地區，約68%上榜學科排名上升，6個學科更躋身全球前10大，當中香港大學牙醫學科排名全球第二，較去年上升一位，成為本港排名最高的學科。

根據排名，本港156個上榜學科均排名上升，上升比率高達68%，僅6%的學科排名下降，當中，6個學科進身全球各院校排名前10名，其中港大牙醫排名全球第二，較去年上升一位；港大教育學亦由去年的第7位升至第3位。教大教育學科躍升至全球第12位，香港列第二；而香港中文大學的護理學科則上升3位，排名全球第5；港大及中大語言學分別排第9及第10位。港大牙醫學院署理院長金力堅表示，最新排名印證了牙醫學院對學術卓越的堅定承諾，將繼續引領牙科教育和創新研究，積極應對臨床挑戰。

QS高級副總裁Ben Sowter指，香港的大學今年排名表現優異，約80%學科的學術聲譽有所提升，但本地大學仍面對財政壓力，尤其政府計劃削減高等教育撥款，大學需要動用儲備金支持運作。他認為，增加非本地生配額或有助紓緩財政挑戰。

在全球排名中，美國高校仍佔主導地位，共有32個學科排名世界第一，當中哈佛大學在19個學科奪冠，麻省理工學院（MIT）則在12個學科稱冠。