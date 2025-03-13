電車申加價 交諮會：料對乘客影響不大

【本報訊】電車公司早前向政府提交加價申請，當中12歲或以上人士票價由3元加至3.3元，小童則由1.5元加至1.6元；長者由1.3元加至1.5元，月票價格維持不變。交諮會昨開會討論有關申請。主席張仁良指出，電車加價前的票價較低，與巴士等其他公共交通工具的差距較大，預料加價後電車仍能成為最便宜的公共交通工具，相信對乘客的影響不大。

張仁良表示，交諮會委員知悉電車公司面對其他公共交通工具的激烈競爭，乘客量仍未能回復至疫情前的水平，而非車費收入也較為波動。同時，電車公司的營運成本持續上升，而推行各項改善項目亦需要持續的資本開支。委員在討論加價申請時已考慮及平衡所有相關因素，包括電車公司的最新營運狀況及財務預測、推行的改善項目及公眾的接受程度等。委員亦欣悉政府會繼續與電車公司探討其他方案，以確保電車公司的財務可持續性。交諮會會就電車公司的加價申請向政府提交意見，以供參考。

張又指，委員就電車的非票務收益提供不少意見，包括就派對電車等特色電車多作宣傳，吸引更多遊客乘搭，「某啲電車軌隔籬就係街市，對於遊客係一個幾好嘅體驗」。他又提到，電車不少乘客為長者及小童，但上落電車的車級較高，他們上落車較困難；此外，不少電車站位於馬路中間，存在不少安全隱憂，委員亦就乘客安全提出不少意見。