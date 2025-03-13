港鐵App升級3大功能 實時車務資訊更貼身

【本報訊】港鐵手機應用程式MTR Mobile於今日推出新版本，加強使用大數據分析及人工智能技術，提供更個人化的實時車務資訊。其中主頁會預設常用路線及下班車到站時間，並整合行程規劃功能，用戶毋須「翻來覆去」即可一次查閱所需資訊。程式亦增設彩蛋元素及遊戲功能，供用戶賺取積分，並將於下月初加入購買電子都會票功能。

港鐵總經理-市務及客戶體驗梁靜雯指，新版本主要有三大功能更新，第一是利用大數據分析，提供更個人化的實時車務資訊。主頁會顯示用戶常用的路線建議、下班車到站時間及即時車務狀況。同時，用戶只要點擊主頁的「附近」圖示，即可獲取將到車站的資訊，包括實時列車到站時間、升降機或電梯維修通知，以及車站的新動態和附近推薦景點。而「Next Train下班車」功能亦將擴展至迪士尼綫，涵蓋所有10條重鐵綫和輕鐵綫。

第二是整合及改善「行程指南」功能的介面，包括根據下班車預計到站時間及候車時間，提供更準確的預計行程時間。同時，下班車到站時間和車廂載客量情況，亦已整合到行程指南建議路線詳情，用戶毋須「翻來覆去」，搜索一次即可找到所有必要資訊；第3是將於下月初起推出電子都會票，梁表示現時都會票每月有幾百萬用量，電子化旨在令乘客更方便，亦可查看剩餘車程。

新增遊戲功能賺更多積分 新版本亦加入彩蛋元素，程式主頁會因應用戶身處的位置，將附近車站的相片變成背景圖案。用戶亦可透過新增的遊戲功能，賺取更多積分。相隔約5年再次推出新版本，梁期望為用戶帶來新鮮感，新版本由設計、測試至面世需時約一年，邀請約1,000名員工及乘客參與試用，並根據他們的試用意見不斷修正。她透露，2020年推出2.0版本時，程式的每月活躍用戶約100萬，現時每月活躍用戶已增至220萬，已登記會員則有210萬；據以往經驗每次推出新功能後，均可吸引一批新用戶，期望是次更新亦然。