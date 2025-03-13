近半人不滿立會表現 斥議員乏建設性意見

調查：施政公僕劣評增 多項指數錄減分 經濟不景，民生困苦。最新的民意調查結果顯示，被訪者對政府的工作表現表示不滿的比率升至40.9%，不滿公務員表現的比率亦升至35.1%，對立法會表現表示不滿意更高達48.1%，而對香港未來發展的前景持悲觀態度亦有40.2%。對於立法會表現不滿率高，委託調查的政治團體指有市民反映不少議員的發言內容，只追捧中央政府言論，少有發表個人看法，在審議法例過程中亦顯得不熟悉議題，或未有積極參與，令市民質疑審議通過的條例，未經全面及足夠審查。

有政治團體委託中大香港亞太研究所在今年1月21日至2月25日，隨機抽樣訪問1,005名18歲或以上香港居民。在政府工作滿意度方面，上次調查結果發現44.4%的受訪者表示滿意，但今次的調查結果發現滿意度比例下降至42.3%，而表示不滿意的比例從39.0%升至40.9%。

對於公務員表現，表示「滿意」的比例下降2.5個百分點至43.0%，而表示不滿意的受訪者比例上升了2.8個百分點至35.1%，佔總受訪人數的三分之一以上，而淨滿意度值下降至7.9%，與上一輪調查結果相比，變化具有統計學上的顯著性。

調查結果發現48.1%受訪者不滿意立法會的表現，僅有29.4%表示滿意。該政團指有市民反映不少議員的發言內容，只追捧中央政府言論，少有發表個人看法，在審議法例過程中亦顯得不熟悉議題，或未有積極參與，令市民質疑審議通過的條例，未經全面及足夠審查，又指本屆政府施政已步入穩步發展階段，議員的角色應以理性監督為核心，以建設性態度提出意見，推進政府施政。

新一輪一國兩制的指數，以10分為滿分，有6.14分，比上次調查結果的6.17分輕微下跌，結束自2021年起連續上升的趨勢。在「高度自治」、「人權自由」及「內港關係」的評分均有下跌。在國際評價方面，「經濟開放」略微上升0.4%至9.39分；「公民權利」的跌幅最大，下降0.6%至6.22分；而「民主發展」的評分則小幅下降0.2%至5.05分。

僅8%市民會考慮赴大灣區發展 調查結果亦顯示43.7%的受訪者對香港未來持樂觀態度，40.2%持悲觀態度。該政團分析，這種分歧源於對財政赤字和經濟不確定性的討論，全球通脹壓力和地緣政治緊張（如中美關係）加劇了這種不確定性。

政府鼓勵青年到大灣區發展，被問及在粵港澳大灣區其他城市生活或工作的意願，調查結果顯示僅有8.1%的受訪者表示「會考慮」，而大部分受訪者即57.2%表示「不會考慮」，約34.7%的受訪者對其意願仍持「未決定」態度。