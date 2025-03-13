港珠澳橋研作低空物流走廊

【本報訊】港府發展低空經濟追落後。大灣區低空經濟聯盟與大灣區約20間企業代表日前考察珠海的相關發展，雙方認為應先沿着港珠澳大橋建設「港珠澳大橋低空運輸物流走廊」，聯盟更與珠海市香洲區政府成立「港珠澳大橋低空運輸物流走廊工作組」，先解決跨境無人機飛行上的技術問題，協調兩地解決跨境空域管理等問題。

考察團參觀了多間珠海低空經濟企業，包括低空物流系統研發與商業化應用的最新成果，並考察無人機智能控制、高精度導航技術、城市空中交通解決方案等，亦與當地企業及科研機構探討低空經濟在物流、交通和運輸等領域的應用前景。期間亦與珠海市香洲區政府舉辦交流會，議題圍繞低空技術創新、區域協同發展及跨境運輸。

葛珮帆：聯盟與香洲設專組推動 身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆指與珠海市香洲區政府深入討論了落實跨境項目面對的困難和解決辦法，雙方認為港珠澳大橋連接珠海及香港，沿着港珠澳大橋建設「港珠澳大橋低空運輸物流走廊」的條件得天獨厚，最重要是先「飛起來」。聯盟與香洲區政府在會上通過共同成立「港珠澳大橋低空運輸物流走廊工作組」，推動兩地跨境運輸合作。

「港珠澳大橋低空運輸物流走廊工作組」計劃積極推動試點，先解決跨境無人機飛行上的技術問題，協調兩地解決跨境空域管理等問題，期望以先載貨後載人的模式發展，建立跨境合作機制，並制訂統一的行業標準和監管政策，盡快實現跨境低空經濟的互利共贏，為大灣區低空經濟產業發展提供創新驅動力。