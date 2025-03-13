降工程成本 中央採購建材 冀年內可展開

研減行政審批 糅合成港標準地位 港府有巨額財赤，各方面都要削減開支，發展局指今年會對症下藥，落實降低工程建造成本的建議，包括政府會中央採購部分建築材料，就某一個工程、甚至橫跨數個工程，均由政府大量買入建築材料和鋼筋，以減少材料價錢。另會推行減省工程行政程序的措施。建造業總工會認為，當局以中央採購的方法買入大額材料，價錢會「好啲」，有望減低工程成本，不過，有關方法或間接導致大判和二判「賺少啲」，認為該措施屬「雙面刅」，視乎政府與總承建商如何協調。

發展局早前展開策略性研究，比較本港與其他主要城市在不同工程類型的造價，了解本港高建造成本的原因。發展局局長甯漢豪昨出席一個電台節目時表示，現時由承建商採購建築材料或會再分判，因而每一層都會增加費用，若某一工程或幾個工程的材料由政府中央採購，大量採購便會便宜些。

甯續稱，當局亦會簡化工程的行政審批程序，不會只空口說，希望於年中推出如何減省工程行政審批程序的措施。她表示，部門會檢視建築設計、用料的標準，參考更多地方的標準，糅合成為香港標準，亦有助減省成本。

以往本港比較靠近英國或歐盟標準，但現時世界各地建築行業都有自身的發展，包括內地的標準，可為自己開拓更多市場和來源地，有助減省成本。另外本港工資相對高，亦是建造成本高的原因之一，她表明不可以為降低建築成本而壓低工資，認為這是社會議題，不輕易處理。

兩層分判最好 成本操作或昂貴 另外，香港建造業議會早前指行業內存在分判層級過多問題，構成安全隱患，呼籲加強規管分判制度。該會理事長周思傑表示，分判商將工程控制在最多分判3層是建造業界內的共識，若只有兩判會更加好，不過他們在成本操作上可能會昂貴，若二判下沒有判頭，二判要自己聘請很多管工並帶着他們工作，會加重行政成本，所以二判寧願聘請一個判頭帶工人去工作，故形成現時分判過多的情況。

周又稱，現時私人工程最多是三層分判，分別大判、二判和二判的判頭，而在政府工程內要求為兩層，分別大判和二判，亦有三判，但按業界目前情況，有四判、五判的情況非常普遍，大判管理整個地盤的難度會「高咗」，若有隱形的判頭，大判難以觀察地盤問題，而且分判過多，其中去到低級分判工會因利潤微薄，未必會投入資源培訓安全，分判層級多，會出現爭拗，工人更加得不到保障。