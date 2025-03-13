旅發局推「香港四隅」 宣傳綠色旅遊

【本報訊】除了「食、玩、買」，愛遊山玩水的旅客來香港，亦能體驗近在咫尺的自然景色，感受不一樣的香港。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4條短片帶觀眾游走香港「東、南、西、北」，期望多方位呈現本地綠色旅遊資源優勢，市民及旅客均能從多角度探遊香港。

介紹蒲台島鴨脷洲紅花嶺 旅發局上載的4條短片將「帶領」旅客走遍香港四隅，上山下海，東至西貢；南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲；西至大嶼山；北至紅花嶺郊野公園。

其中，「北」主題影片由泰國版《來自星星的你》的泰國演員甘莫內‧仁希（Eye Kamolned Ruengsri）以旅遊影像網誌手法記錄全新紅花嶺郊野公園的各種體驗，包括到訪蓮麻坑鉛礦洞探索本地工業採礦的歷史、參觀二戰時期日軍機槍堡遺迹等。

「南」面跳島遊宣傳片則有台灣人氣歌手黃偉晉與熱播劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐共同參與，包括到赤柱正灘泳灘划獨木舟、蒲台島上與奇石打卡，以及乘街渡前往鴨脷洲吃海鮮。吸引旅客投入綠色深度遊。

旅發局又會持續推廣國際知名越野賽事在港舉行，吸引更多戶外運動愛好者訪港，例如上月針對南韓推出的「Hong Kong Outdoor Festival」，透過跑步令參加者體驗香港城市風光與郊野自然魅力。局方亦將繼續邀請更多來自客源市場的媒體及KOL到訪本地戶外熱點，鼓勵旅客來港發掘更多自然風光。