將軍澳海濱 明起3日展期 變身歎啡勝地

大灣區60業界聚首促進與港民間交流 提到海旁、喝咖啡、「打卡」，很多人都會聯想到港島堅尼地城的網紅咖啡店，但本周末在新界的將軍澳同樣可以做到「咖啡一條街」。有區議員本周末將舉辦「大灣區咖啡青年節」，會有60間來自大灣區及國內城市的咖啡商參展。該區議員認為，將軍澳同樣有優美的海濱，期望活動吸引多人到將軍澳海濱遊覽及消費，推動地區經濟發展。

西貢區議員莊雅婷及其政黨將在明日至星期日（14至16日），於將軍澳海濱公園舉辦該活動，為市民準備手沖咖啡及各種飲品和美食。她指活動設打卡拍照點、政府部門資訊攤位，又會有歌手到場表演，期望有兩萬人參與。她認為，活動若只談大灣區政策或令年輕人感到沉悶，期望在以青年感興趣的咖啡主題作媒介，促進大灣區城市間的民間交流與融合，同時推動地區經濟發展。

本報年初曾報道，政府將各區區議會的提振地區經濟專責小組任期，延長至今年底，但是11個區議會的專責小組去年只舉行3次會議或以下，西貢區及另外兩區僅召開兩次會議。曾有區議員認為即使專責小組開會次數不多，但是提供平台讓活動營辦者、區議員和政府部門直接交流。

區議員指申撥款「少少慢」 本身是小組成員的莊雅婷提及其團隊以青年人為主，在緊絀的資源下舉辦活動，又指對大量牌照法規事宜不熟悉。被問到為何不將活動提交到小組討論或與其他區議員合作，她指，在區議會申請撥款「可能會有少少慢」，期望趕及在雨季前舉行活動。

她續指，原先打算去年底舉辦活動，但未有足夠時間籌集資金。她估算活動斥資百萬元，收益歸攤位所有，活動不設場地費用和入場門票，因此成功籌辦要感謝「金主爸爸」。

被問及與內地參展商合作有何困難，她認為對方不熟悉本地法規。她舉例，現時香港全面禁止使用膠飲管，雖然有向參展商解釋，但是仍然發現部分參展商會攜帶膠飲管來港。她說由於擔心參展商偷偷把膠飲管帶入場地，會直接將膠飲管寄回內地，或以其他方式處理。

適逢明日是「白色情人節」，活動場地亦設約兩米高、兩米闊的心形粉紅玫瑰「打卡點」，讓情侶拍照留念。不過屆時亦會設有其他「打卡點」及表演，單身人士亦可到海旁點杯咖啡「望洋興嘆」。