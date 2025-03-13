萬名高才需續簽 未必所有人留港

【本報訊】本港高端人才通行證計劃自2022年10月底推出以來，至今已滿兩年，近日開始有申請到期需續簽。勞福局表示截至1月底，約有300名高才的簽證到期，對續簽結果感到相當滿意，預計到年中合共有一萬名高才簽證到期需續簽，預計不會所有高才通人士都一定留低，認為即使只是純粹來港體驗亦可，當中亦不涉及領取香港福利，故香港沒有「蝕底」。

輸入逾5萬外勞 飲食業居首 勞工及福利局局長孫玉菡昨指，高才通的續簽現時才剛起步，若計算首月即到今年1月底，到期的簽證只有300多張，數目很少，當局正在處理，續簽的結果是滿意和樂觀的。他指至第一季尾(3月底)，應差不多有近3,000張的簽證到期，若等到第二季尾，兩季之間會有7,000多張簽證到期，加起來後至年中會有約一萬張簽證到期，屆時可以有更清晰的圖像顯示有關高才的續簽情況。

他重申大多數高才通的申請者都有意來港，計劃希望讓申請人先來港探索，但他們續簽時需要有一份「似樣」的工作或者在港創業，預期不會所有申請者都繼續留港。他指申請人即使純粹來港體驗亦都可以，當中不涉及領取香港福利，強調他們來港亦都會有不同花費，一旦申請者未能續簽，他們的受養人簽證亦都不能夠續期。

孫又稱補充勞工優化計劃自2023年9月優化後，截至上月底已批出5.1萬個名額，當中飲食業職位佔最多，佔逾兩萬人，其中廚師有超過一萬人，侍應和洗碗工分別有8,500人和2,500人。

此外，孫再次呼籲經所有人才計劃來港的人士一定要加強防騙意識，指香港人才服務辦公室也在這方面加強工作，確保他們來到香港不會無端受騙，例如公安不會致電給他們、香港執法機關不會無故發出電郵，也不要相信透過電話提出的匯款要求等，這方面人才辦會再做多些工作，希望加強來港人才的防騙意識。