開辦私小一吊命 大成小學終告殺校

【本報訊】過去兩個學年連續有小學被教育局派「0班」，不獲批准開辦資助小一，其中部分都是以開辦「私小一」的方式「復活」。在2023/24學年被派「0班」的5間小學當中，長洲堂錦江小學、孔教學院大成小學均選擇以開辦私小一的方式度過，再參與2024/25學年的「小一入學統籌辦法」，最後收生成功達到開班線，獲批准回復全資助小學。

多校冀靠派位回復全資助 不過，雖然孔教學院大成小學成功「復活」，但亦在去年宣布會於2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦。辦學團體孔教學院指，學童人數斷崖式下跌乃不爭事實，黃大仙區適齡入讀小一學童人數於2027年更只有1,500名小一學生，評估未來再派「0班」之機會不低，因而作出相關決定。

至於另外3間學校，聖嘉祿學校選擇停辦一年小一，並再參與下一學年的小一派位，最終獲准復辦一班資助小一；柴灣救世軍中原慈善基金學校申請與另一間救世軍屬校合併；而黃大仙獻主會溥仁小學則申請「特別視學」以續辦但被否決，學校將於2026/27學年失去資助資格。

而上學年即2024/25學年則有一間小學被派「0班」，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學因收生不足，未能獲教育局資助在2024/25學年開辦小一，如果2025/26學年收生夠16人達開班線，則可復活，獲批准回復全資助小學。