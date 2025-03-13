教局設限 提高營私小一門檻 派「0班」救亡更難

生源6年少1.1萬 削方案引導合併停辦 財赤下教育亦要削開支，教育局昨日向全港小學發通告，由於2025至2031年的6歲小一適齡人口將會由48,600名降至37,500名，生源遞減下，教育局推出應對小一縮班或殺校的方案，2025/26學年起，曾以「私小一」復活的小學，如果在緊接的6個學年再次被派「0班」，則不可再選擇以私營方式開辦小一；而獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆6個學年，教育局不會恢復資助，辦學團體或學校須自資為該屆別的學生營辦小學課程，不應向學生收取學費。有小學校長直言，「私小一」每年涉款不少於100萬元，學界勢難以負擔，預計未來會出現更多縮班或殺校情況。

教育局發表通告後，該局副秘書長李碧茜亦發文介紹《小學規劃未來路向優化方案》。該局指，政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，包括考慮各項輸入人才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，預計2025至2031年本港小一學童將由48,600名降至37,500名，因此推出優化方案應對學生減少的小一新收生安排。

撤特別視學 私營需足6學年 最新派「0班」資助小學的發展方案將由4個減至3個，特別視學方案被取消，另外「合併」和「停辦全部或部分級別」方案的申請資格則擴大至全港所有資助小學。

最大改動是小學在小一派「0班」（即不獲教局派班）後，仍開辦「私小一」的方案，由2025/26學年開始，如果小學在過去6個學年曾派「0班」，並以開辦「私小一」復活，學校則不可再向教育局申請以私營方式開辦小一班級的方案，如果學校不選擇「合併」或「停辦全部或部分級別」的方案，教育局會於第二次派「0班」的學年之後的第3個學年起，停止向學校發放任何形式的資助。

另外，2025/26學年起，申請以「私小一」方案辦學的學校，所開辦的班級須以私營模式營運，即使學校下年度小一派位中能獲派足夠學生人數開辦資助小一班級，原來獲批准開辦的私營小一班級亦會繼續以私營模式營運，直至該屆別的學生完成整個6年的小學課程。

新界校長會主席朱偉林指，計及老師、配套等開支，以及失去的各項津貼，保守估計以私營方式營運一個年級一年，最少要100萬元，要承擔相關開支6年並不容易，加上再被派「0班」後不可再選舉辦私小一，「下屆又唔知收唔收到足夠學生，就算過到今年，都唔知過唔過到下年」，變相鼓勵學校選擇其他方案。

倡推動留學經濟增海外生源 朱偉林續指，在學生人口減少的情況下，可以預視到會有更多學校被派「0班」，甚至殺校，「你有10個碗，但得6、7個蓋，無咁多小朋友做乜要咁多學校？」再加上政府面臨財困，學界亦會明白政府的考慮，但亦期望當局可落力增加生源，例如推動留學經濟至小學，拆牆鬆綁讓海外或內地小學生來港讀書等。

議員朱國強指出，特別視學以往是學校對於「殺校」提出異議的措施，過往亦有鮮魚行學校成功救校的例子，認為不宜抹殺個別辦學表現良好，面對生源不足應該有「一線生機」的學校。他又認為選擇方案減少顯然引導辦學團體與學校，在合併與停辦之間作出抉擇，惟以往不少個案反映，辦學團體無論合併抑或停辦的決定，往往未充分與家長、教師等持份者溝通，不能釋除疑慮之餘，更造成校政爭議，甚至要教育局介入處理，期望辦團吸取以往教訓，尋求以師生利益為首要考慮的共識。

教育局回覆查詢時指，如學校未能提供穩定的教學環境，教育效能必然受到影響，倘若學校在短期內再次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，這些學校或未能提供穩定的學習環境，影響學生利益。就取消特別視學，當局指特別視學只為一次性的視學，學校的教育質素不會因為該一次性的視學而有所影響，根據紀錄過去只有極少數相關學校提交申請並獲批進行特別視學。