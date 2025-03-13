座駕拒查飆逃撼4車 毒鴛鴦罪責難卸

【本報訊】本周二（11日）晚上9時許，執法部門車輛巡經旺角砵蘭街及山東街交界附近，警員發現一輛黑色房車形迹可疑，遂上前調查，惟司機未有理會，相反踩油加速往深水埗方向逃去。期間，黑色房車駛至朗豪坊對開一交通燈位，司機見前無去路，企圖褪車逃走，卻連環撞毀兩部私家車、一輛Tesla電動車，以及尾隨的執法部門車輛。

警員隨即包圍黑色房車，其中兩人持伸縮警棍扑打車窗，姓鄭（22歲）男司機及姓劉（24歲）女乘客最後被制服，黑布蒙頭被押解搜車，緝毒犬其後奉召協助搜證。警員在車上檢獲34粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的電子煙彈及懷疑可卡因，總值有待進一步點算。

執法部門經初步調查後，鄭男懷疑未經車主同意下擅自取去私家車，他涉嫌「狂亂駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕；劉女則涉嫌「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕。據悉，被捕男女為情侶關係，兩人已被帶走調查。

旺角油麻地羅湖均檢太空油 拘5人 此外，油尖區警員早前根據線報及經調查後，於本周一（10日）下午搜查油麻地文英街17至24號一單位，在單位內檢獲共約475克懷疑氯胺酮、121粒懷疑含有液態依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的煙彈，以及一批懷疑毒品包裝工具。

執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」，拘捕一名18歲本地男子及一名15歲本地少女，他們已被帶走調查；行動中檢獲的毒品總市值約27.8萬元。

另外，香港海關於本周二在羅湖管制站偵破一宗涉及入境旅客管有屬《危險藥物條例》的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件，檢獲4粒懷疑「太空油毒品」煙彈及兩支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙。一名17歲男旅客於本周二從深圳抵港，海關人員替他進行清關時，在其身上搜出4粒懷疑「太空油毒品」煙彈、兩支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙及一支電子煙裝置，遂把他拘捕。被捕男子報稱無業，現正保釋候查。