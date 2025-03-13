假難民禍港害治安 12載燒百億公帑

【本報訊】「假難民」問題禍港多時，過去十多年港府為處理「滯港免遣返聲請人」開支逾百億元公帑，惟當中不少人濫用免遣返聲請，留港搵快錢、打黑工，甚至打劫、販毒，嚴重影響社會治安，成為本港的毒瘤。入境處於去年收到2,814宗「酷刑/免遣返聲請」，是過去7年的新高。而同期有2,715宗完成審核、有97宗被撤回及毋須跟進，累計仍有842宗個案未處理，當中有25%為非法入境者。

2.7萬免遣返聲請 僅1%確立 根據處方資料，截至去年11月底，有15,782名免遣返聲請人在港，當中超過一半、約8,400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後，向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，另外有約1,900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序，以及其他原因留港。政府就透露，本港於2014年至去年間，共接獲27,754宗免遣返聲請，當中只有350多宗獲確立，佔總數僅約1%。換言之，有近99%申請或涉及假難民。

根據當局財政預算，於2024/25年度，用於「審核聲請和處理有關/上訴/呈請」的預算開支高達3.64億元、公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用總計每年度相關開支高達11.5億元。在過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更高達逾百億元。