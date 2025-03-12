病人派藥要縮水 公僕編制未瘦身

港府財赤高企，各部門都要削減開支，最關乎民生的醫療開支當然也要削減。醫管局由本月24日起，每次最多只會向普通科門診、專科門診及出院病人配發24周藥物，冀「減少浪費、避免藥餘」，料每年可節省數千萬元。這樣做不能說不正確，惟可能會對病人造成不便甚至負面影響。講到底，要有效削支，莫過於控制公務員編制和薪酬增長，可惜港府口惠實不至，始終成效不彰。

無可否認，公院一直向病人配發藥物的數量非常慷慨，過去有精神科病人一次獲發逾一年的藥量；甚至乎，傳媒屢屢揭發有人在網上轉售公院藥物圖利，反映配藥過多未必是好事。但另一方面，每次覆診減少配發藥物數量，意味要增加病人覆診次數，對病人不便之餘，亦會加劇公院服務需求和人手不足問題；亦有藥劑師擔心，部分慢性病病人或會以為病情好轉、藥物副作用等原因而自行停藥，結果導致病情惡化。可見「減少浪費、避免藥餘」舉措，實在是「有辣有不辣」。

誠然，現在是非常時期，各部門都要緊縮開支，向最無議價能力的病人「落手」，已成港府最簡單的節流選項，大家也只能無奈接受。然而，為配發藥物數量設置上限後，一年也不過節省數千萬元公帑，對比每年近千億元的醫療開支只是杯水車薪，要藉此紓緩財赤更是聊勝於無。說來說去，最有效的節流方法，還是向公務員這一塊落手最切實際，可惜港府無法做到。

《財政預算案》聲稱，未來兩年公務員編制「瘦身」，合共削減一萬個職位，惟本報發現，當局預計2026年3月31日，公務員整體編制只是下降至約193,000個職位，對比2021年3月底的196,000個職位，累計減少僅有約3,000個職位；而去年底整體編制為193,387個，即到了來年的實際相差不足400個，2027/28年度是否就能達到累削一萬個公務員職位的目標，實屬疑問。更何況，港府這些年口說公務員編制零增長，實際上編外職位開完又開，每有一項新政推行，例必新增一堆編外職位，已到了濫開的地步。

君不見，立法會財委會早前通過設立49個首長級有時限編外職位，每年薪酬開支逾2.8億元。其中19個為延長時限或重設職位，當中10個職位「臨時」更至少10年，如同永續。議員直言有關情況並不理想，但不理想還不是照樣贊成撥款過關？一節見則百節知，港府所謂的節流永遠都是孤寒別人、闊佬自己，對市民斤斤計較，對公僕則大手大腳，兩者恰成鮮明對比。

事實上，港府每年的最大開支就是公務員薪酬和退休支出，佔總經常開支的四分之一。預算案雖然宣布公務員凍薪，但公務員體系內一些未到頂薪點的員工，仍有機會透過「跳Point」加薪。下年度政府開支「個人薪酬」項目，仍然比本年度多23億元。由此可見，凍薪只是假象，加薪才是真相。古人說，不患寡而患不均。官富民窮，自古至今都是社會不穩的主因，港府知否？