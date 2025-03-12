笑看天下：燈火下樓台 戲子玩完

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上月28日喺白宮公開鬧翻後，美烏兩國高級代表本周二在沙特阿拉伯會談。知情官員透露，美方希望見到烏克蘭準備好向俄羅斯作出「物質性」的讓步；烏方則會提出與俄羅斯局部停火，並尋求美國恢復軍援。然而，美媒指烏克蘭即使簽署礦產協議，亦不足以令特朗普恢復援助。

俄烏戰事來到此刻，侵侵太高估自己，以為有佢出嚟登高一呼就「大事定矣」，誰知澤連斯基來個反高潮，令侵侵好冇面，一向要威嘅佢即時停止援烏。戲子總統轉向歐洲諸國伸手乞援，英、法、德等無疑熱情慷慨，擺出義不容辭的架勢，拳頭舉到半天高，要繼續支持烏國，可惜佢哋全部自顧不暇，個個都係「空心老倌」，唱幾句歌仔支持吓還可以，真正拿得出武器支援嘅確實有限。戲子總統自己心裏明白，當真是「苦在心裏口難言」，最終還不是要向侵侵道歉，期望援助可以繼續！

俄羅斯就好整以暇，隔山觀虎和貓鬥，總統普京又點會唔抓緊時間和機會，在美國停止與烏克蘭共享情報期間，大舉進攻庫爾斯克州，殺烏軍一個措手不及。俄羅斯國防部表示，俄軍已重奪庫爾斯克州多個戰略重地；俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則指，俄軍已接近完成對烏軍的包圍。在如此形勢下，澤連斯基手中更加「冇籌碼」，也就難怪侵侵私下向幕僚表明，烏克蘭不但要簽署礦產協議，亦希望看到澤連斯基改變對和談的態度，包括願意讓步，例如割讓領土給俄羅斯。侵侵亦希望澤連斯基在烏克蘭選舉中做出一些舉動，可能是辭職。

侵侵真係畫公仔畫出腸啦！戲子總統已被拋棄，只能高唱「負心的人」。戲子燈火下樓台，玩完！