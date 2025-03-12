自成一家：小馬可斯走錯方向

中國與菲律賓在南海主權問題上的衝突持續多年，菲國近年自知國弱，改而採取引入外援的策略，一邊廂向美國一邊倒，唯華府是瞻，成為美國在印太地區對抗中國的急先鋒；另一邊廂與部分志同道合的國家形成廣泛的安全夥伴聯盟，猶如諸多小人國圍堵中國這個巨人。

就前者而言，菲律賓自從現任總統小馬可斯上台後，很明顯已全面向美國靠攏。2023年菲美簽署擴大美軍駐紮的協議，允許美國在菲律賓更多的基地駐軍，不僅加強兩國的防務合作，也讓菲國在南海局勢中獲得更多安全保障。但菲律賓過度依賴美國，讓該國陷入中美競爭的漩渦之餘，美國的軍事承諾能否持續，亦令不少人抱持懷疑態度。

事實上，外界有這種擔憂並非空穴來風，美國總統特朗普上任後凍結對外援助，菲律賓與美國國際開發署合作的一些計劃，已經戛然而止。美國新政府未來若減少向菲方提供軍事支持，並不是不可能的事。

至於第二種策略，最近菲律賓與加拿大剛完成防務協議，允許雙方軍隊舉行聯合作戰演習並加強防務接觸。英國外交大臣林德偉日前訪問馬尼拉，也與菲律賓政府簽署合作框架，同意聯合軍事演習、海上巡邏。小馬可斯政府和多國深化在軍事領域的合作，表面上看似乎有所收穫，但過去3年的俄烏戰爭已經分散歐洲各國資源，無法加大對亞洲地區的軍事投入。它們與菲律賓所謂的軍事合作，充其量只有象徵性意義。

近年中美博弈升溫，北京有求於東南亞國家，菲國最好的對華策略是利用東盟，通過東盟和中國簽署《南海行為準則》，以集體行動制衡中國。可惜小馬可斯走錯了方向，沒有好好利用東盟這張牌。