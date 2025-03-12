坦言集：中國優勢

當美國總統特朗普在大搞革命，改變體制與政策方向，歐盟正困於烏克蘭戰爭，幻想歐盟可以重新武裝和建軍，如希臘前財政部長批評為投資在死亡，而不是生命。

日本、南韓還找不出重振經濟的方法，中東亂局未已，俄羅斯擺脫不了歐美的制裁與政治攻擊，「全球南方」不少大國的經濟仍在困頓不前之際，中國的兩會宣告新一年、新的五年計劃，大步向前邁進，以建設為主導。即使為防美國襲擊，提出強軍思想，軍備投資增加，但佔GDP比重還低，國防工業與技術發展、生產提升結合起來，不是歐盟、以色列之軍備工業化（工業化隸屬於軍備擴張之下），而是用國防工業與國營企業的整合，更有效率地推動整體工業高質化的演變。

而中國政府提出5%左右的經濟增長速度，放諸國際環境中，比諸大國，還是穩健可行、勇於進取的計劃。美國個別年度增長速度可勝中國，卻是建築在泡沫經濟之上，特朗普的革命大有可能將泡沫穿破，他亦開始說在美國偉大起來之前，即在當前，會有衰退的機會。中國增長速度可能比不上印度等全球南方大國，但基數不同，發展水準不同，它們還只在中國已經完成的趕超歐美發展的階段，仍未突破，離中國的發展階段仍有頗大距離。

中國經濟不是沒有問題，過去幾十年的房地產和土地經濟泡沫，正抑制着中國經濟發展。要消除過往泡沫經濟的水分，中國可能還需要5年以上的進一步調整。但為穩經濟，減少衝擊，調整力度不足，調整期便更長，資源浪費更多。

中國的工業化、經濟發展政策學自歐美，雖然走出自己的道路，受歐美影響仍大，特別是資本主義的過度消費，金融化的追求，以傷害實體為代價的高利潤，和高收入集中於少數暴發戶群體的扭曲經濟發展模式與形態，中國經濟便因這樣的金融資本主義因素，而不時出現泡沫與調整的周期性波動與困難。

不過，近代史裏芸芸諸國，中國是最成功駕馭資本主義市場與國有經濟的官僚化傾向的國家，也沒有蘇聯等過於官僚主義的經濟僵化不前、民生受抑制的失敗。在市場與政府之間能否平衡，取二者的長處，將決定大國的競爭。中國似乎處於有利的優勢，加以堅持投資建設，而不是奢華消費，優勢更可鞏固。中國正創造新的經驗例子，示範全球。