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工人修燈柱 6米高墮地傷
【本報訊】昨日中午約12時，一名61歲男工人，在大嶼山石門甲道維修燈柱期間，意外從6米高位置墮地受傷，在場工友見狀，慌忙報案求助。
救護員接報趕至，發現該名男工人清醒，替其敷治包紮後，再由救護車把他送往瑪嘉烈醫院治理，至於事故原因及經過有待相關部門作進一步調查。
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