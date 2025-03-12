機場截運日包裹 檢值4600萬金條

疑以港作中轉站 圖走私避稅460萬 香港海關根據風險評估，於上周三在香港國際機場，檢查一個準備出口往日本的集運空運貨物，在其中4個影像及重量異常的包裹內，檢獲約64公斤、約值4,600萬元的金條。初步調查發現，該批空運貨物由廣東一間物流公司付運到東京，相信不法分子利用香港作為中轉地，暗中加料走私黃金到日本，以逃避高達460萬港元稅款。另外，藏有黃金的包裹內有定位裝置，以便追蹤該批黃金抵達日本後的位置。而以重量及市值計，這是海關破獲歷來最大宗走私金條案。

本月5日清晨，海關機場科人員根據風險評估，鎖定一件由香港付運往日本、報稱載有玩具、燈及帽的集運貨物進行查驗。該件貨物共有124個包裹，重約1,100公斤，經X光機掃描該批包裹後，發現其中4個包裹的影像密度異常地高，與報稱的貨物影像不符，因此決定挑選該4個包裹作詳細檢查。

由廣東物流公司付運 海關將該4個包裹逐一量重後，顯示其重量與報稱的重量相差甚遠，報稱重約1.1公斤，惟實際重量超過17公斤。關員打開包裹檢查，發現每個包裹內各有一大兩細紙箱，大紙箱內有一部電器用品，兩個細紙箱內各有一個鐵盒，於是取起鐵盒檢查，卻發現其特別沉重，在打開鐵盒查看後發現金條。關員在8個鐵盒內共檢獲64條、每條約重一公斤的金條，價值約4,600萬元，這是海關今年搗破的首宗及歷年最大宗走私黃金案。

海關表示，不法之徒把黃金收藏於電器，企圖通過集運形式蒙混出口，儘管使用了複雜的走私方法，企圖逃避海關人員搜查，但在海關高科技儀器幫助、以及關員嚴謹的查驗流程下，不法分子精心設計的匿藏伎倆，最終無所遁形。

根據統計處資料，香港國際機場於2023年處理的空運貨物高達430萬公噸，位居全球首位，有不法分子刻意利用機場頻繁的空運物流、企圖掩飾不法行為及逃避海關偵查。而該件空運貨物由內地廣東一物流公司付運到日本東京一物流公司，不排除不法分子透過香港中轉物流為其中4個包裹加料，企圖走私金條到日本，其主要目的是逃避關稅，因為一旦該批金條成功偷運到日本，將可逃避高達460萬港元稅款。

盒內藏定位裝置追蹤 另外，每個收藏金條的鐵盒內俱放有定位裝置，相信是包裹成功走私到日本後，不法分子可以更容易定位包裹的位置。海關會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊各類型走私活動，案件仍在調查，不排除有人被捕。