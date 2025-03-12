內地研助港治垃圾 或運大灣區城市處理

垃圾徵費觸礁後，環境及生態局提出探討「大灣區廢物資源處理一體化」。內地生態環境部最新表示，正研究協助香港處理垃圾問題，包括運垃圾到大灣區內地城市集中處理。環保團體指出，若純粹將垃圾掉到別人後院「處理」是不合乎道義及不負責任，但認為可共同規劃廢物重用等資源再利用。另有議員指，內地的設施有空間協助香港處理廢物，即使「轉廢為能」都能令廢物成寶，「扔在堆填區咪仲不負責任」。環境及生態局向本報指，一直與大灣區城市探討將可回收廢物作資源循環利用。

全國政協常委、內地生態環境部部長黃潤秋在北京出席全國兩會期間接受電台訪問，指出香港地方細小，正研究如何協助香港處理垃圾問題，其中一個選項是將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理，但具體選址仍有待討論，並指會與香港一起，做好國家「十五五」規劃（即第15個5年計劃）的工作。

團體冀能做到轉廢重用 綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，若單純將所有垃圾運往內地焚燒，不僅成本不菲，例如焚化及運輸費，垃圾氣味等亦會滋擾居民，並不可行，又指把不可回收垃圾掉到別人後院「處理」是不合乎道義。但他提到，據內地語境「垃圾」也包括可回收物，如膠、紙及金屬等，若按港府過去的說法，相信現時的討論絕非將垃圾送往內地焚化。

綠領行動總幹事何漢威則指，香港有責任做好廢物管理，若將廢物運往大灣區處理，污染到當地是不負責任的行為。不過，他認同兩地可商討將已分類的物料運到內地重用或製造新產品，例如將廢飲品玻璃樽運到內地，再斟滿飲料重用，做到真正資源再利用，符合節約資源和保護環境的基本國策。

何漢威又指，本港減廢其中一個阻礙並非下游回收能力不足，而是太少人參與回收。他舉例指最新膠樽回收率僅14%，即大部分膠樽都被棄置，而即使兩地合作推動可回收物能運往內地處理，亦無助改善現時面對的問題，「無個掣一撳就將堆填區啲垃圾變成資源㗎嘛」，前提是設法令市民參與回收，包括推動生產者責任制等。他亦擔心一旦可回收物能運到內地處理，會損害本地回收及綠色產業的發展。

葛珮帆：堆填更顯不負責 不過，議員葛珮帆認為，即使將垃圾運往內地「轉廢為能」亦無不妥，尤其部分地方的設施有空間協助，加上香港興建足夠焚化爐需時，期間仍要想辦法處理廢物，正好有契機合作。她提到，廢物在歐洲已是寶物，部分國家亦會協助鄰近地方焚燒垃圾發電，值得兩地借鏡，反指若垃圾仍掉在堆填區，變相是浪費了資源「咪仲不負責任」。

環境局稱一直探討合作 環境及生態局回覆指，在國家生態環境部支持下，港府一直與大灣區城市探討推進「無廢城市」和綠色產業交流合作，加強將可回收廢物作資源循環利用。粵港環保及應對氣候變化合作小組在今年1月曾以視像開會，會上通過成立「無廢灣區」建設專題小組，探討透過「優勢互補」推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同發展循環經濟。

局方早前提到，計劃與大灣區城市合作將部分可回收廢物分類後，運回內地「當資源」處理，發展綠色產業，又相信成本上有好處，但稱此舉牽涉出入境法規、要求和標準制訂等，需與內地探討。