假學歷報讀中大碩士 內地漢判監

【本報訊】一名30歲內地男子涉訛稱於紐約大學畢業，報讀中文大學碩士課程，惟因入學後表現欠佳被校方揭發持假學歷。該男子昨日於沙田裁判法院承認一項以欺騙手段取得服務罪，被署理主任裁判官鄭紀航判監3個月。

持雙程證的被告鮑俊揚（30歲）在控罪書上無報稱職業。他原被控為取得入境證而安排作出虛假陳述及以欺騙手段取得服務共兩罪，但首項控罪昨獲控方撤回，他承認次項控罪。辯方求情指被告曾修讀航空業相關課程，並從事飛機工程技工，現已深感後悔，望可判處社會服務令。惟裁判官認為判處社會服務令的提議屬不切實際，最終判處監禁。

案情指中文大學於2022年接獲被告申請入讀2023/24學年工商管理碩士課程，被告在申請表格上聲稱持有2016年頒發的美國紐約大學理學士學位。中大隨後與一名冒充被告的男子進行線上面試，被告及後呈交有其名字的紐約大學成績表。中大於2023年2月取錄被告，同年8月開學後，被告有出席課程及參與考試等。

學習表現欠佳惹疑揭案 去年4月由於其學習表現欠佳，中大進行內部調查，發現被告並非紐約大學畢業生。中大其後報案，並褫奪被告的入讀資格。被告於去年9月16日從內地來港時被捕。案件編號：STCC 3799/2024