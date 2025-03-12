持「槍」劫銀行1.4萬 星籍翁囚11年

【本報訊】一名七旬新加坡籍男子，於2022年闖入油麻地彌敦道一間銀行，在櫃位亮出一支懷疑手槍物體，劫走1.4萬元現金後逃去。該漢於同日被捕，並揭發他在2020年亦曾企圖搶劫太子一間萬寧，向收銀員要挾「用電油燒死你」，只是收銀員無動於衷，反將他鬧走。男子於前日承認一項搶劫及一項企圖搶劫罪，昨在高院被法官游德康判處入獄11年。

另稱淋電油 要挾店舖交錢不果 75歲新加坡籍被告梁厚誠，報稱無業。據同意案情指，被告共牽涉兩案。其中於2020年7月1日，被告進入太子彌敦道金都商場萬寧，將一張寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」的紙條交到收銀櫃台，又拿着打火機和一支裝着透明液體的樽，但收銀員完全不感害怕，更責罵被告，被告最終離開，遺下紙條。

2022年4月14日下午，被告到油麻地彌敦道寶聲大廈中國建設銀行（亞洲），向一名女出納員出示紙條，寫着「打劫！我們有槍，快把錢放袋裏，不合作，我們開槍」，把一個袋交給對方，並用一支槍狀物體指嚇。出納員為拖延時間，故意數錢。被告突然威脅出納員，要求她別再數，否則她就要死。最終，被告取去裝有1.4萬元現金的袋。被告於同日被捕，警員在他的住所檢獲5,750元現金。被告在警誡下稱，因欠租故把拿到的錢，當中7,500元拿來交租。

法官判刑時就打劫萬寧案指，被告當時聲稱手執一樽電油，如果點燃，會傷害無辜，店員亦無法知道樽內所裝的是甚麼液體，必然會擔憂人身安全，故就此案以入獄5年6個月作為量刑起點。至於搶劫銀行案，法官指被告又用槍狀物體指嚇，就此案以12年監禁為量刑起點。由於被告是在開審前認罪，只就認罪扣減20%，考慮到量刑整體性，就兩罪判他入獄11年。案件編號：HCCC 180/2023