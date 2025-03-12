東呼即應：背囊LED字句引注意 宣傳排隊訊息話咁易

【本報訊】怎樣喚起市民大眾重視流感預防工作，真的考起不少人。《東呼即應》於網上發現有片段顯示，一名男子背着LED背包，背包顯示字句勸人勿打尖，成功引起了乘客拍片。相比港官宣傳大灣區發展，放片上網，惟瀏覽量不足10次，港官應虛心學習。

「插隊不講武德」

一位背着LED燈背包的男子透過背包顯示「插隊不講武德」、「請勿插隊」等訊息，成功吸引網友注意。其實改為顯示「除非你是四腳爬爬，否則打噴嚏掩口鼻當然的了」也可以，本來注重衞生與請勿「打尖」一樣，很多事本應不用人提點，不用人教育。用人肉背包宣傳的吸睛效果，至少勝過政府做大灣區發展宣傳，放片上網瀏覽量最低只有8次，有效得多。