東呼即應：家中也可運動健體 流感風險大大降低

高抬腿跑

專人東呼即應指導 3組動作練肌力冇難度 要預防流感，除了較為人熟知的戴口罩、避免前往人多擠迫的地方外，原來勤做幾款動作亦有助對抗流感威脅。有運動及體適能導師向《東呼即應》示範在家可常做的運動，包括高抬腿跑、開合跳及波比跳等，持續鍛煉可增強體魄。家庭醫生分析稱，多做運動可以減輕體重，降低罹患糖尿病、心血管疾病風險，大大減少流感併發症和死亡率，惟運動不能過量，否則容易受傷。

家庭醫生龔敬樂表示，運動會增強身體製造更多抗氧化的物質，可以抵銷發炎的情況，也可促進整個身體的血液循環，如果有任何異常的時候，免疫細胞就是白血球，會更容易去到被感染的地方去保護身體。同時也因為做多了運動，減少罹患心血管疾病的風險，體重也會相對下降，減少風險因素，就會大大減少流感相應的風險。

每周宜做150分鐘中度運動 另外，龔稱要留意運動不能過量，因為太多的話會出現J curve（J曲線），如做適量運動則可讓身體較健康、罹患疾病的機率較低。一個星期做150分鐘中度運動，可以減少風險，做太多的時候反而會反彈，導致情況更差。此外，鍛煉肌肉也不能做太多，因為每次做肌肉鍛煉，肌肉會有輕微撕裂，而這些微撕裂過多一段時間後，自行康復就會讓肌肉更加增強變大，但不足夠時間讓肌肉休息時，就會更容易受傷。

醫生又提到，如市民已經感染流感並出現症狀時，身體需要保存能量來對抗病毒，通常不建議進行中度至劇烈運動。亞洲運動及體適能專業學院導師葉奐璋則表示，可進行高抬腿跑、開合跳及波比跳等運動增強體魄。葉首先介紹高抬腿跑，即抬起大概90度膝蓋，然後交替換腳，如果抬不高，原地提起大概45度也可以。而上肢需保持擺手動作，軀幹保持穩定，不要向前傾、含胸，盡量保持背部挺直，建議用鼻吸氣口呼氣。

第二個動作為開合跳，先打開手腳，然後合上，打開再合上，過程中保持呼吸，如果足夠協調，就可以加快節奏。至於第3個動作「波比跳」，強度會大些，要稍微蹲下、手碰地面、兩隻腳一起向後，然後向手靠攏再起立，為之一個動作。

深蹲掌上壓平板支撐訓肌肉 關於肌力訓練，葉建議一周大概做3天至4天，每天30至45分鐘，不建議過量。需先準備一張穩固的椅子做「深蹲」，即打開腳到自己的盆骨寬度，腳趾尖向前，雙手重疊在胸口前，保持背部挺直，然後慢慢將臀部向後坐低，輕輕感覺臀部坐到椅子，再慢慢起來。上肢訓練則是做掌上壓，首先準備一張瑜伽墊，先膝蓋着地、手向前爬、寬度寬於肩膀，向下壓時保持手肘關節90度。如能力足夠，可將兩隻腳向後伸直，然後慢慢屈手肘向下，再慢慢起來。呼吸方面，下去時吸氣，上來時呼氣，不夠力推上來，可以膝蓋放地上，兩隻腳重疊，但不建議蜷縮肩膀，上來時手肘不要完全伸直，不要彎曲腰部。第3個訓練為腹部訓練，會做平板支撐，將手肘着地，然後兩隻腳向後伸直，背部挺直像一塊平板，保持腹部收緊及保持呼吸，維持30秒後休息。如果真的覺得辛苦，也可用膝蓋做支撐點，做一個半平板支撐的動作。

開合跳 波比跳 東呼即應、功夫茶爆料熱線