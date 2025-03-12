終院法庭程序直播 下月起試行

【本報訊】司法機構昨日宣布，下月1日起會推行為期兩年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序，首兩宗作現場直播的終審法院案件將於今年4月1日和7日進行聆訊。司法機構完成先導計劃後會進行檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播法庭程序的長遠安排。

去年司法機構已就終審法院4宗選定案件，在終審法院網站試行現場直播法庭程序，以測試有關安排的技術可行性，以及後勤和運作方面的細節。檢討後又計劃現場直播終審法院所有實質上訴案件。先導計劃下，司法機構將會透過自家平台進行現場直播，取代之前4次試行直播的外判安排。

以下類別的案件不會作直播，如須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護私隱、商業秘密或商業機密等的案件；及與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件。就上述例外案件類別的安排旨在維持在法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。