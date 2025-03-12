推廣器官捐贈 春耕行動4‧13復辦

【本報訊】香港醫學會舉辦的「春耕行動2025」將於下月13日舉行，以推廣器官捐贈，開幕典禮將於中環海濱舉行，隨後一眾參與人士會步行至灣仔海濱。醫學會器官捐贈推廣委員會聯席主席陳以誠、麥肇敬及楊協和表示，「春耕行動」因疫情暫停4年，今年得以復辦，不僅是為了提高社會對器官捐贈的關注，更希望凝聚社會力量，為受器官衰竭影響的病人及其家庭給予一份支持。

僅39萬人登記捐贈 醫學會指出，中央器官捐贈登記名冊至今登記人數僅約39萬，遠未能滿足病人需求，全港每日有超過2,000名病人正輪候器官移植，但器官捐贈率長期偏低。

而根據立法會秘書處資料研究組數據顯示，在2022年，香港每百萬人中只有4.7名器官捐贈者，屬全球遺體器官捐贈率最低的地區之一。

香港移植運動協會名譽會長周嘉歡續指，在2023和2024年，香港的器官捐贈率更降至歷史新低，每百萬人僅分別有3.2人和3.9人進行遺體器官捐贈，這意味原本有機會獲得重生的病人，最終因無法等到合適的器官而離世。

香港醫學會會長鄭志文則表示，另一大挑戰在於家屬的決定，因即使病人臨床上適合捐贈器官，近半數的家屬最終拒絕捐贈，主要原因是不清楚逝者的意願，或希望保留完整遺體。他鼓勵市民不僅要登記成為捐贈者，更要主動與家人溝通，不僅能減少家人的決策壓力，亦能確保自己的意願得以實現，讓更多等待重生的患者獲得希望。