違競爭法須公開和解前談判內容 潘樂陶旗下安樂工程子公司上訴

潘樂陶

【本報訊】前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程，其子公司安樂機電設備，於2022年承認在港提供空調工程案件中違反競爭法，被競委會重罰1.5億元。原審法官於2023年作出決定，要求競委會公開跟安樂員工和解前的往來內容。安樂不服決定提出上訴，上訴庭昨日開庭聽取陳詞後，決定押後裁決。

是次上訴由上訴庭法官薛偉成及林雲浩處理。原審法官夏利士在2023年作出決定，要求競委會公開跟安樂員工和解前的來往。當時安樂已就決定申請上訴許可，遭法官夏利士拒絕，但同意暫時擱置此法律程序，待上訴庭頒布決定。安樂代表昨在庭上指，通訊往來的內容，應受無損權益特權保護，原審法官錯誤要求競委會公開內容。

遭重罰1.5億 據競委會早前公布的案情指，空調工程供應商「安樂」及「信興」互為競爭對手，但於2015年至2019年間，「安樂」兩名高級工程師與「信興」一名高級經理，在香港提供空調工程招標邀請時頻密溝通，分享敏感商業資料。競委會認為，行為屬嚴重反競爭行為，並於2022年6月入稟競爭事務審裁處指兩間公司等違反競爭法。

根據合作協議，安樂機電承認違反《競爭條例》的第一行為守則，其高級工程師佘嘉偉及鄭潔純涉違反該守則；競爭事務審裁處會就兩輪訴訟，對安樂機電施加1.5億元的罰款；及向他們收取競委會的調查費用及訟費。2023年5月，競委會表示將展開進一步法律程序，向兩間業務實體及一名人士提起第二輪訴訟，對象包括安樂機電設備、江森自控香港有限公司、約克國際（北亞）有限公司、Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。案件編號：CAMP 369-370/2023