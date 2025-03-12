擾亂立會案 朱凱廸監兩周 陳志全囚32日

【本報訊】多名泛民主派時任議員在2019年至2020年間多次在立法會進行不同程度的拉布或抗爭，甚至引發肢體衝突，因而被刑事起訴。案件昨在西九龍裁判法院再提堂。朱凱廸及陳志全分別承認藐視及襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員罪。朱凱廸被判入獄14日，陳志全被判入獄32日。部分刑期跟初選案刑期同期執行。同涉案的林卓廷則否認控罪，案件將於9月26日開審。

同案林卓廷否認控罪 9‧26審 昨應訊的3名被告包括林卓廷、朱凱廸及陳志全。其中一宗事件，涉及2019年5月11日立法會舉行修訂《逃犯條例》法案委員會的事件。案情指，當日有人想阻止主持會議的石禮謙前進，其中朱凱廸不斷透過其擴音器高聲發表言論，並想搶去石的咪高峰。陳志全則爬到桌上後突然衝前，試圖接近石及搶奪其咪高峰。就此事件，朱凱廸昨承認4項襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員罪，陳志全則承認兩項相同控罪，林卓廷否認兩項罪名。署理主任裁判官鄭念慈認為，兩人為政治目的影響議會秩序，因朱凱廸較早認罪，判他入獄14日，陳志全則入獄16日。

就着2020年6月4日，立法會進行《國歌法》三讀辯論期間，陳志全被指「潑臭水」一事，陳昨承認藐視罪。案情提及，陳和保安人員推撞時，其手上的容器掉在地上，帶有刺鼻惡臭的液體濺到地上。液體呈啡色、有白色蛆蟲在上面爬行。裁判官就本案判陳入獄16日。與前述的案件刑期全數分期執行，兩案總刑期為32日。

朱凱廸及陳志全均是泛民初選案中，被判串謀顛覆國家政權罪罪成的被告，其中認罪的朱凱廸判囚4年5個月，受審後被定罪的陳志全判囚6年6個月。兩人正服刑。裁判官考慮到量刑整體性，下令朱因本案加刑7日，陳則加刑20日。案件編號：ESCC 2514/2019、WKCC 3842/2020、WKCC 4003/2020