暴動案重審改判罪成 社工陳虹秀還押候懲

官斥有備而來 大聲喊叫 為示威者撐腰 社工陳虹秀及3名男女被指參與2019年8月31日的港島暴動，他們否認暴動罪受審，結果4人獲時任區院法官沈小民判處無罪。律政司早前經上訴獲裁定上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。當中3人承認暴動罪，陳虹秀則不認罪受審，結果昨被區院暫委法官鍾明新裁定暴動罪成。法官批評陳虹秀選擇不離開並大聲叫喊，是為示威者撐腰，裁定她有意圖參與暴動。法官排期於4月3日聽取求情，並於4月9日判刑，期間陳虹秀須還押。

與同案另3被告 4‧9判刑 45歲被告陳虹秀，被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶參與暴動。本案中承認暴動罪的3名被告，包括27歲女子賴姵岐、31歲電腦程式員鍾嘉能及27歲廚師龔梓舜。3人會在4月9日，跟陳虹秀一同接受判刑。

走進集結地帶 無勸喻示威者 控方開案陳詞指，2019年8月31日下午開始，有示威者在軒尼詩道行車線集結，與警員防線對峙及叫口號。直至晚上8時許，陳虹秀持咪高峰及擴音器出現，並向警員喊：「呢個係市民發出嘅警告，請你唔好開槍」、「請指揮官提醒你嘅前線同事保持冷靜同埋克制」、「你哋今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺」等。被告最終於同日被捕。

法官裁決時指，被告利用咪高峰和戶外擴音器大聲叫喊，聲量很大，肯定在場的部分示威人士必定能聽見。而被告叫喊的內容針對執法部門，並對他們作出不反映事實以及不公平的指控。法官指被告在整個過程中，亦沒有勸喻眾示威者停止暴力行為及離開現場。

法官進一步指，從被告的衣着及帶備口罩等可見是有備而來，並走進示威集結者的中心集結地帶，看見及清楚知道情況已演變成危險的暴動集結，仍然選擇不離開，繼續逗留在現場，以「守護公義」的社會工作者身份，為示威者撐腰。法官指被告利用她的言行表示認同示威者的做法，為他們給予支持及作後盾，壯大及增加他們向警方對抗的決心及信心，認為唯一的合理推論是她意圖參與暴動，故裁定她罪成。案件編號：DCCC 12/2020