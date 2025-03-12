醫健：健康在您手：樂齡閱讀 老友記謹記要Update

本港人口老化，根據統計處數字，65歲及以上的人口推算由2021年的145萬人（佔總人口的20.5%），將增近一倍至2046年的274萬人（36%）。隨着人口年齡層變化，坊間的長者讀物日漸增多，但為金齡朋友度身訂造的資訊刊物卻不多，這些刊物令他們得知社會新事物，保持與他人的連結。

例如是創刊49年免費訂閱的中文月刊《松栢之聲》，由醫生、大學教授和物理治療師等一眾專業人士義務撰稿，為長者提供民生政策、安老服務、懷舊歷史、健康及理財知識等資訊，旨在提升長者的生活質素，豐富其心靈。

不時收到讀者和照顧者的來電，發現該月刊是不少長者與親友的共同話題。例如由註冊營養師講述長者維持體重的重要性，釐清年紀愈大，便不需多吃的誤解；或談樂齡科技的新發展；到免費活動和好去處等，拉近讀者與身邊人的距離。

紙本以外的選擇 隨時代轉變，《松栢之聲》亦推出網上版和讀報版，除了讓視力欠佳的讀者能享受「閱讀」之樂，更讓一些一心多用的老友記按需要收聽各欄目。讀報版由義工聲演，他們接受專業讀報訓練，專注正音、語氣及演繹技巧，然後朗讀文章並上載至網站。有義工感言，讀報服務如成為長者的眼睛，引領他們接收安老資訊和了解社會，甚具意義。

對這份免費月刊有興趣的人士，可於星期一至五上午9時至下午6時，致電2831 3215免費登記和訂閱，或到《松栢之聲》網站www.thevoice.org.hk收聽錄音及閱讀網上版。市民亦可到民政事務處、長者健康中心及地區康健中心取閱。聖雅各福群會《松柏之聲》編輯陳慧瑩

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