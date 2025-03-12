慢病共治 3‧28起7普通科門診試行

【本報訊】醫務衞生局昨日公布，3月28日起分階段擴展「慢性疾病共同治理先導計劃」至醫院管理局轄下指定普通科門診診所，首階段將在7間普通科門診診所試行，並計劃於6月底前增加另外6間普通科門診診所，擴大以預防為重的基層醫療服務覆蓋層面。

年內覆蓋全港 將納血脂檢查 根據有關計劃，3月28日起，綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，或持有有效醫療費用減免證明書者，如有意參與計劃，可先到地區康健中心/站進行初步評估。地區康健中心/站會為參加者安排指定的醫管局普通科門診診所接受預防篩查服務，範圍與「慢病共治計劃」一致。

普通科門診診所會在收到地區康健中心/站轉介一個月內與參加者聯絡並安排預約，並會按參加者的健康風險安排化驗，根據化驗結果訂定健康管理方案，以及提供健康教育和諮詢服務。合資格人士由首次接受服務當日起計一年內，接受預防護理服務時可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用。參加者資格會在一年服務期屆滿後再次核實。

政府會持續檢視試行服務的成效，並計劃在今年第4季前逐步擴展相關服務至全港十八區普通科門診診所指定服務點。此外，「慢病共治計劃」將於稍後擴展，加入血脂檢查，相關服務亦會於普通科門診診所為弱勢社群提供。