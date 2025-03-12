診斷臨床肥胖症 須着眼脂肪水平

BMI不知體內分布 恐不察健康警號 港人肥胖問題嚴重，衞生署調查顯示，22%年齡介乎15至84歲人士體重超標，還有32.6%人士屬於肥胖，即過半數港人體重不合格。香港肥胖學會早前進行調查，發現近四成基層醫生仍以BMI為肥胖症診斷唯一指標，但BMI無法直接量度體內脂肪水平，也無法斷定過多體內脂肪何時會構成健康問題。有醫生認為治療肥胖症既要改善生活習慣，還應適時介入藥物及手術方法，但患者需先認知肥胖症的嚴重性。

肥胖至少與224種疾病相關，包括各種心血管疾病、糖尿病、脂肪肝等，醫療界已將肥胖定義為一種慢性疾病，但現時坊間大多以體重指標（BMI）和腰圍兩大指標評估肥胖症，如BMI數值達23.0-24.9之間屬於超重、BMI25或以上則屬肥胖，上述兩個指數均超出亞洲人正常範圍。

4步評估 查病史器官病變 香港肥胖學會表示，BMI無法得知脂肪在人體的分布情形，更無法斷定過多的體內脂肪甚麼時候才會構成健康問題，醫學期刊《刺針》對「臨床肥胖症」的最新指引建議，通過4步驟診斷患者是否患上肥胖症，包括判斷身體有否過多脂肪；若有過多脂肪，評估有沒有患上其他疾病；查詢患者病史或進行其他檢查；若有器官出現病變，則檢查是否與肥胖相關。如果在第3步發現患者日常活動遇到障礙，或第4步發現器官出現病變並與肥胖相關，則確診患上「臨床肥胖症」。

現年65歲的顏女士BMI達30，屬於肥胖，她最重的時候曾達90公斤左右，上樓梯和做運動均感吃力，出行亦因怕港鐵列車的座位太窄而不敢坐下，長年累月下患有腰背痛問題，約20年前開始，她先後因血壓、糖尿問題，甚至骨痛和關節痛等問題求診，才意識到肥胖的危害。

學會指，香港肥胖症患者只有1.5%正接受處方藥物治療，反觀糖尿病患者卻有高達87.9%正接受口服藥治療。內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，肥胖症其實與糖尿病一樣，同樣需要醫護人員介入，但很多人包括部分醫護人員仍然以為肥胖是患者的責任，是患者不自律的後果，但其實醫學已證實並非如此。

主動求醫 藥物手術可改善 治療肥胖症的方法包括口服、注射藥物及減重手術等。袁建議市民，應多加注意體重及健康，正確認識肥胖症，有需要的市民應主動向專業的醫護人員尋找協助，制訂合適的治療方案，以免影響健康和日常生活。