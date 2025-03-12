深水埗商聯廈聯管 冀改善環境惠居民

【本報訊】深水埗區議會昨日討論民政處計劃在興華街、欽州街、南昌街及大埔道等一帶推行「聯廈聯管」試驗計劃。多名區議員均表示歡迎，有區議員認為區內有不少舊樓及「三無大廈」，參與計劃後有助居民聘請管理公司管理大廈，又指計劃有助區內舊樓維修保養，但希望計劃有一定靈活性，內容不會訂得太仔細。

深水埗區議員陳龍傑表示，深水埗區內有2,100多幢大廈，當中有物管公司的佔約929幢，而無大廈管理組織的約有430幢大廈，反映區內仍有多幢樓宇缺乏管理。他認為計劃有助提高大廈管理，但計劃需具備靈活性和延續性，能真正幫助居民長期改善樓宇環境。

倡辦講座增宣傳 區議員李詠民則表示，深水埗區內有不少舊樓及「三無大廈」，難以處理大廈內的管理問題，若參與計劃後，每戶只需付出數百元管理費，便可以聘請管理公司管理大廈。他又指應向居民多加宣傳，並建議政府多辦講座，讓居民更了解計劃的內容。

身兼深水埗區議會主席的民政事務專員黃昕然表示，當局希望今次試驗計劃有一定靈活性，故內容不會訂得太過仔細，例如參與大廈不一定要相連，樓齡方面也不一定介乎於50年至60年之間，有興趣投標的非政府組織不一定要獨立投標，可考慮與物管公司共同參與。

政府最快將於今年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣4區，推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃。透過在區內選定目標小區，各委聘一個非政府組織接觸區內「三無大廈」的業主，共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈。