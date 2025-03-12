新界僭建豁免管制 擬年底申報重啟

採電子化代替 小型加建或列「適意」範圍 樓宇僭建由來已久，亦會影響樓宇安全。屋宇署署長余寶美昨出席北區區議會會議時表示，計劃重啟新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃，期望可於今年年底落實，屆時採用電子方式申報，會安排合適時間進行地區簡介。她強調嚴重僭建不會因申報而容許存在，但一些小型的加建改動，或會考慮列入適意設施範圍。她又指去年全港的已處理滲水舉報的個案為46,907宗，創下近年最高紀錄，她指有關情況有上升趨勢，會鼓勵市民以民事訴訟解決。

余寶美指截至2024年底，全港約44,700幢私人樓宇，屋宇署在2001年開始執行樓宇安全及適時維修策略，多年來已拆除或糾正逾72萬個僭建物、清拆超過4.3萬個危險或棄置招牌。署方成立專責小組處理未獲遵從清拆令的積壓僭建物個案，並加強檢控未履行清拆令的業主，只要有可能危害生命財產的、又或者是新建的僭建物，署方便會優先處理，而在北區目標樓宇有106幢，發出的法定命令687張，已獲遵從命令有493宗。

對於新界村屋僭建物的策略，她強調是依法辦事、分類規管、按序處理。屬於首輪取締目標的，在北區已完成巡查45條鄉村，9,568幢村屋已完成勘察，並發出303張清拆令；處理新界村屋僭建物，在北區發出675張清拆令。至於2012年的村屋僭建物申報計劃，理解到當年有一些業主沒有參與申報，當局考慮在修訂《建築物條例》時，研究重啟申報計劃。

儘管樓宇滲水屬樓宇管理和保養問題，她指一旦滲水問題造成公眾衞生滋擾、影響樓宇結構安全或浪費供水，政府可以介入，2024年接獲北區的滲水投訴個案約1,015宗，截至2025年1月31日，接獲該區的滲水投訴個案約61宗，而2024年全港的已處理舉報個案為46,907宗，數字不但較2023年的43,367宗要多，且創下近年最高紀錄。

倡准補地價 免清拆解決 身兼上水鄉事委員會主席的區議員侯志強指全港有大量的僭建物，如全部清拆恐怕一百多年也拆不完，加上拆卸僭建物會產生大量廢料和灰塵污染，影響環境，可謂百害而無一利。

他問及當局可否考慮僭建物讓相關專業人士檢查，在確定沒有危險性和不影響他人的話，容許以補地價的形式來進一步處理，解決問題之餘亦對政府庫房有所收益。另一區議員溫和輝盼可彈性處理村屋僭建，譬如天台上加多一間小屋，不會對樓下途人構成安全威脅，反正當局容許村屋天台加設太陽能光伏板。

滲水問題方面，議員溫和達指許多舊樓滲水個案往往是多年都解決不了，滲水辦通常在最後關頭才找到專家介入，關注署方可否提早一些把滲水個案外判給專家公司處理，或更有效率。區議員曾勁聰指樓宇滲水除了牽涉樓上單位，亦可能同外牆有關，關注署方採用哪種技術檢測牆身滲水。

滲水個案飆 籲民事訴訟 余寶美回應指針對新界村屋的申報計劃，指的是非首輪取締目標，嚴重僭建物是不會透過申報而存在，反而是加強執法去糾正。在現行制度下，一些小型的加建改動或會視作適意設施，包括天台儲物用途的組合櫃。她指雖然村屋適意設施的種類並非一成不變，如有合適的就會列入新的種類，但任何改動需符合不騷擾鄰居的原則。在檢測滲水儀器方面，她指除了本地市面常用的，署方亦會物色內地和外國的最新科技，又指滲水是樓宇管理的一部分，故鼓勵市民透過民事訴訟處理，或聘請註冊測量師或公證行作出專家報告。