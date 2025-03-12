長期空缺運作如常 削公僕編制應增量

公帑不吝嗇 管理公務員下年度耗619億 面對龐大財赤，政府提出公務員凍薪不減薪，又指會在今屆政府任期內削減一萬個編制職位。當局預計2026年3月31日，公務員整體編制將會下降3,000個至約19.3萬個職位。然而局方網頁顯示，去年底整體編制為193,387個，與目標相差不足400個。有議員認為現時政府職位持續有10%空缺等基本運作暢順，認為當局提出的削減速度太慢，「還有水位」。另外，在2025/26年度管理公務員事務工作相關的財政撥款高近619億元，當中支付和發還醫療費用及醫院收費建議的撥款增幅高達21.8%。

明年3月 僅累減3000位 公務員事務局提交立法會的文件指出，自2021/22年度起把整體編制控制在不高於2021年3月底的水平，即約19.6萬個職位的編制零增長政策。當局預計至2026年3月31日，公務員整體編制將下降至約19.3萬個職位，即累計減少約3,000個職位。而公務員凍薪安排於今年4月1日生效，當局決定不繼續進行2025年薪酬趨勢調查。

社福界議員狄志遠認為現屆政府只削減一萬個職位「還有水位」、「幅度太慢了」，又指做法「太錫身」。他指進一步大幅削減人手或需理性化討論，但現時公務員職位長期有空缺，基本運作如常，認為兩年凍結10%人手才有一定說服力。他批評社福界被迫削減開支「嚴峻」，即使不重提減薪要求，政府削減編制力度拖泥帶水，有欠說服力。

至於2025/26年度與管理公務員事務工作相關的財政撥款，合計近619億元，當中公務員及司法人員的退休金佔519.9億元；公務員一般開支佔59.14億元，而公務員醫療及牙科服務佔29.23億元。文件指當中29.23億元開支預算為在職公務員、合資格退休公務員及其他合資格人士，提供醫療福利及用作支付及發還醫療費用和醫院收費。

在提供公務員診所服務和牙科服務方面，建議的撥款為11.57億元，較2024/25年度的修訂預算增加6,640萬元，增幅6.1%。衞生署需要為該署醫生及牙醫職位空缺進行招聘，額外撥款部分是預留作空缺得到填補後需支付的薪酬。此外，部分撥款會用作購買或更換儀器。

醫療相關費用 增近22% 至於支付和發還醫療費用及醫院收費方面，建議的撥款為17.65億元，較2024/25年度的修訂預算增加3.15億元，增幅為21.8% ，又指額外撥款主要是用作應付合資格人士申請發還醫療費用的預計增幅。

政策局本身的撥款總額為9.87億元，較2024/25年度修訂預算增加8,820萬元，增幅為9.8%，主要由於預計一般部門開支、個人薪酬和培訓費用會有所增加。培訓費用預算的增加，主要由於推行各項加強培訓的措施，包括推出「政府治理人才培育計劃」，安排更多內地及海外培訓，以加深公務員對國家發展和策略的了解，並提升他們的國際視野。

文件指退休金支出較2024/25年度修訂預算增加17.2億元，即增幅3.6%，預算增加主要由於預計在2025/26年度新退休人員的人數將會增加。政府已於2025/26年度的開支預算草案中預留共103.55億元撥款，作為強積金供款，較2024/25年度修訂預算增加10.63億元，增幅為11.4%。

唯一撥款下降的屬於公務員及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會，撥款總額為3,920萬元，較2024/25年度的修訂預算減少160萬元，減幅3.9%，原因是人事變動令所需的撥款減少；部分減省的開支，因與員工有關連的開支和一般部門開支所需的撥款增加而抵銷。