星洲政策看入眼 資助藥物分「名單」

【本報訊】公共醫療需慎用資源，醫院管理局研究新加坡的公共用藥政策，發現新加坡將藥物資助分為「標準藥物名單」及「癌症藥物名單」，前者是包括長期病患、三高等中低成本的常見病藥物，資助額為50%至75%；後者則是中至高成本的癌症藥物，當地政府資助額為40%至75%，資助額視乎病人收入而調整，但本港資助額卻劃一為92%。此外，醫管局又稱成立了「成本評估小組」，與藥廠議價，爭取提供本港的藥物獲得最佳價錢。

設成本小組 與藥廠議價 醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，配藥新措施節省開支後，希望將有限的資源投於到有需要的病人身上，例如引進更多有效的藥物至《藥物名冊》，該局曾引入一款新藥，成功節省治療該病的成本約三成，每年可節省2,200萬元至2,400萬元。而新措施的最終目的是配合基層醫療及社區藥房，安排病人定期前往社區藥房覆配藥物，並透過社區藥劑師為病人提供用藥指導，促進藥劑服務「共同治理」。

不過，新安排或導致病人需多往返診所或藥房，部分行動不便或有特別需要的病人壓力增加，醫管局指，院方、藥劑師亦會酌情處理，視乎情況配發更多藥物，而病人亦可考慮使用當局的「藥物送遞服務」。另外，當局正考慮引入「自動配藥機」，以特製的「販賣機（Vending Machine）」協助病人配藥。