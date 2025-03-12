公院減藥量 限派24周徒添覆診 老弱醫護同折騰

稱遏浪費紓壓庫房 長期病患焗走幾趟 港府財赤嚴重，全港瘦身連病人也不例外！醫院管理局本月24日起，分階段落實配藥新安排，首階段是向所有出院及門診病人每次配發的藥物不超過24周，超出的話病人需到醫院再覆配，預料措施可節省金額達千萬元；此外，該局因應公共醫療每年用藥開支高達130億元，會向政府呈交服務收費檢討建議，除調整急症室費用外，藥費料亦在上調之列，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗坦言，現時醫管局向病人資助比率高達92%，不少處方藥物被浪費，我們在節流之外，不應排除開源，又以藥費只收15元為例：「是否有空間可以調整呢？」早前有病人關注團體表示，現時給病人多開藥物，可減少病人覆診次數，認為減藥隨時徒添覆診量，令醫院服務變得緊張。有議員亦指恐大量病人覆配藥物，會造成公院藥劑師等面臨壓力。

指新措施年省千萬元 根據醫管局公布的3階段措施，首階段除配藥每次不超過24周外，醫生處方「有需要時服用藥物」，例如止痛藥、撲熱息痛等，若處方多於28日，系統會自動設定配發量為處方的25%，但醫生仍可按臨床需要，調整相關配發量。醫院管理局總藥劑師崔俊明估計，單以每間專科門診每日約發出2,500張處方計算，新措施可令每日減少250張處方，預料可減少65%「有需要時服用藥物」及10%慢性病藥物處方，可節省金額估計達千萬元。

料今年中可全面落實 他續稱，目前公院藥物收費以16周的分量為一個單位，收15元，不足16周亦當一單位計算，新措施並不會影響價格。現時醫管局藥物開支中，專科門診及普通科門診分別佔九成及一成，其中門診病人的藥物開支佔六成七，而本港公共醫療的藥物總開支去年高達131億元，新措施是要用得其所。

至於新措施或令不少病人需要覆配藥物，崔則稱，兩項措施推出後，當局亦會於3個月後進行檢討。同時，考慮到醫院負荷問題，措施不會即時全面實施，各院會因應其藥劑部門情況，逐步減少配發量以貼近目標，預計約到今年中可以全面落實。

醫管局坦承，一直按既定機制政府就調整醫療服務收費進行磋商，完成檢討後會向政府提交調整收費建議。鄧期望公共醫療在節流之外，「有冇一啲開源嘅機會呢？」又以不少病人每16周只須付15元藥費，反問：「是否有空間調整呢？」他又引述香港大學一項研究，指院舍長者常有藥物浪費的情況，因為病人病情易有變化，獲配發較長時間的藥物不再適用，以致不少藥物如「止痛藥」、便秘藥物等最常被棄置，這些均屬「有需要時服用藥物」。疫情期間，由於藥物緊張，該局一度將止痛藥「撲熱息痛」的配發量設為每次不超過4至8周，其後發現當年首3季，有三分之二病人獲處方4周分量的藥物後不再覆配。

上調藥費開源留伏線 議員陳凱欣認為，藥物開支佔醫管局總開支近一成，該局減少藥餘及浪費是「方向正確」，但恐民生福利接連被削下，市民或有醫管局「連藥都要減」的誤會，建議政府於遍布各區的地區健康中心講解相關措施。至於公院藥費或會調整，陳就直言加價是「最後手段」，當局要「三思」，宜先審視新措施減少的成效再決定。她指，近年經濟環境差，民生福利又削減，政府推行的「能者多付」恐怕導致「能者多『負』，負能量個負」。

同時，首階段措施卻要病人回醫院覆配藥物，或會對醫院的藥劑師人手構成負擔，亦未必能向每位病人提供足夠的藥物諮詢。她認為當局可於部分社區藥房推出先導計劃，及早了解相關措施實行的情況，以便日後進一步將藥劑服務推展至社區。

公院將分階段實拖新配藥安排。 醫管局藥物開支每年高達130億。 公共醫療配藥新安排