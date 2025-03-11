餐飲消費模式變 外送速遞經營難

香港飲食業在疫情中受到嚴重打擊，然而，疫情後仍處於水深火熱，踏入2024年下半年，店舖結業潮一浪接一浪，過江龍店舖、香港老字號、香港小店、香港連鎖店紛紛執笠，令人感到悲壯和無奈！根據一個飲食搜索網站的數據，2024年1月至3月，總共有1,189間食肆結業。數字或許有偏差，但市道低迷，至今仍吉舖處處，則是不爭的事實。

疫情期間，港人無奈改變飲食習慣和模式，沒有堂食，便轉而叫外賣；就在此段時間，多間外送平台在港崛起，其中一間戶戶送（Deliveroo）昨日宣布，決定撤出香港市場，並將出售部分資產與foodpanda，以及結束其他業務，香港平台將繼續運行至4月7日。根據戶戶送平台最新頁面，付費用戶可獲「轉會優惠」，免費得到另一訂餐平台的半年會籍，免費用戶則可獲指定消費折扣優惠。不過，有付費會員向本報指出，會因為「轉會優惠」而轉用另一個平台，但戶戶送訂餐免運費的最低消費金額較foodpanda低，再加上另一平台的送遞服務參差，「長遠來看未必太着數」。

戶戶送撤出香港之後，本港只剩foodpanda及KeeTa。有學者指出，KeeTa在進入香港市場時「燒銀紙」搶客，推出多種優惠吸引人光顧。然而，香港市場細小，加上競爭激烈，本身難以容納太多外賣平台。再說，外賣份額不大，加上外賣本身有替代品，例如自己落街買，亦有餐廳有送外賣服務等，根本難以容納3間外賣平台。當然，另外一個主要因素，就是港人北上消費成趨勢，消費者覺得北上消費的性價比高，食物和服務質素高於香港，而且比較多元化，不少退休的老友記更是樂此不疲，幾乎日日過關，回程時有些甚至順道買埋餸，你話香港餐飲業怎麼會有運行？

戶戶送指香港市場特有的多項因素，讓董事局考慮過多個策略性方案，但基於戶戶送對資本投放的嚴謹要求，董事局最後認為繼續於香港營運並不符合股東的最大利益。香港市場於2024年佔集團全球的總交易額5%，對國際市場（英國及愛爾蘭外）的總交易額有5個百分點的負面影響。香港市場經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率仍是負數。一言以蔽之，即係在香港生意難做！

戶戶送撤出香港後，由同業foodpanda接手，換言之，市民選擇由3變2。foodpanda是否有能力威脅2023年才殺入香港的KeeTa？KeeTa短短6個月已超越戶戶送市場份額，於去年一度宣稱做外賣訂單量一哥。有議員曾指出，KeeTa用銀彈成功搶客，之但係部分策略值得商榷，譬如推出「鬥接單」遊戲，鼓勵參加者縮短送單時間有機會獲取獎賞，此舉會增加意外風險，而若是為了快而求其，恐會導致服務質素下降，認為應減少類似「出位」招數。

戶戶送撤出香港，要是香港的餐飲市道仍然不景，市民消費仍愛北上，市場是否能維持兩間平台？學者覺得仍「好難講」。不過，作為消費者，當然希望戶戶送在撤出香港前，妥善處理客戶會籍計劃問題，對用戶有圓滿的交代。