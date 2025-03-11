笑看天下：自強不息 無懼強權

北韓領袖金正恩深明小國生存之道，就是要自強不息，發展軍事潛力。金正恩日前視察核動力戰略導彈潛艇建造工作，了解按照勞動黨八大決議推進的核動力戰略導彈潛艇建造情況。核動力戰略導彈潛艇或指可發射潛射彈道導彈的核動力潛艇，即戰略核潛艇。據美媒分析估計，北韓擁有約70至90艘柴油動力潛艇，數量在全球數一數二，但大部分為老舊型號，只可發射魚雷和水雷，不能發射導彈。

建設核潛艇一直是金正恩努力不懈的目標，早在2021年1月召開嘅勞動黨第八次代表大會，金正恩表明要完成國家核力量建設大業，還提到「新的核潛艇設計研究項目已完畢並進入最終審查階段」。2023年，北韓曾宣稱第一艘自行建造的戰術核攻擊潛艇下水，或許能夠搭載潛射彈道導彈，然而南韓軍方當時研判該潛艇未能正常運作。

事隔兩年，官方朝中社雖然沒有透露更多細節，但北韓的核潛艇項目應有進展。據專家估計，北韓的核動力潛艇係6,000噸或7,000噸級，可以攜帶約10枚導彈，而且以「戰略導彈」形容，或意味能夠搭載核武，經測試一、兩年後，有機會正式投入運作，肯定威脅南韓和美國。

俄烏戰爭爆發後，北韓被指曾派兵和供應彈藥助俄，以換取俄方轉讓特定軍事技術，而且俄朝去年簽署《全面戰略夥伴關係條約》，莫斯科提供技術予北韓之說甚囂塵上。之不過，係又如何？

金正恩深明北韓東西兩面瀕海，海上主權係國權的核心，強調北韓是核強國，要以威懾力強的核潛艇保家衞國，有錯嗎？佢切實遵行自己的建設大業，指示要大量建造現代化軍艦。美國白宮發言人話有決心令北韓完全無核化，又係廢噏當秘笈！