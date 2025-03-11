撥亂反正：歐爾班指出皇帝的新衣

不論美國「狂人」總統特朗普與烏克蘭「戲子」總統澤連斯基有沒有鬧翻，美國都已決意背棄烏克蘭，飛起歐洲，單方面與俄羅斯修好及終止俄烏戰事，以及獨攬烏克蘭的天然資源。此舉等同將北約廢棄，剩下歐洲獨自承擔烏國的防務重責和應對俄國的安全威脅。抱持鷹派舊思維、極端反俄反中的歐盟委員會主席萊恩，因而提出「重新武裝歐洲」計劃，比起法國總統馬克龍倡議的「歐洲軍團」更激進。

歐盟權力機關歐洲理事會日前舉行特別峰會，討論加強歐洲安全與繼續支援烏克蘭問題，通過了萊恩主導的多項建議，包括透過放寬公私營貸款，讓各國加大軍事開支和軍工投資，尤其是在俄烏戰事中證明至為關鍵的導彈、無人機和電子戰攻防系統，取代已過時的坦克、戰機或戰艦類武器，以及通過精簡程序、標準化武裝和共同採購等方法，來加快武器生產和盡量降低成本。

不過，對於歐盟在今年內再向烏克蘭提供200億歐元軍援的建議，則在匈牙利總理歐爾班反對下遭否決，導致理事會的會後聲明須刪去相關字眼，匈牙利以外的26個歐盟成員國，只能另行發表聯合聲明支持烏方，惟所謂的支持全屬政治表態，缺乏實質措施和資金投入。眾所周知，歐爾班是歐盟內少數以至唯一的疑美親俄派，但今次的反對理由並非源於政治，而是基於現實考慮。他直指在美國退場截水下，歐盟一方面要增強自身的防務開支，一方面又想繼續軍援烏克蘭，根本是不可能的任務，最終會在財政上拖垮整個歐洲。

事實上，歐洲債務危機過去了只有十餘年，現在還要面對美歐貿易戰，歐盟的領導人這麼快便忘記當年的慘痛教訓？幸有歐爾班指出這件「皇帝的新衣」！