自成一家：抗戰勝利80周年的意義

第二次世界大戰可以說是迄今為止，人類社會傷亡最慘重的一場全球性戰爭。中國作為首個與軸心國交戰的同盟國成員大國，在抗戰期間以貧弱之軀牽制80多萬日軍，為盟軍贏得二戰作出了巨大貢獻。可惜新中國成立之後，西方陣營因為政治意識形態的緣故，刻意淡化了中國在這方面的貢獻。

以往國際社會逢五逢十就會大規模舉行抗戰勝利紀念活動，今年是抗戰勝利80周年，俄羅斯早前披露中國國家領導人已接受俄方邀請，將出席5月9日在莫斯科舉行的衞國戰爭勝利80周年閱兵儀式，俄羅斯總統普京也將出席9月3日在北京舉辦的抗日戰爭勝利80周年紀念活動。依我來看，北京今年應利用這一個契機，在國際上進行廣泛的宣傳工作，喚回西方民眾失去的記憶，紀念中國這個被遺忘的二戰盟友。

事實上，美、英、蘇在二戰期間成為同盟國的三巨頭，一起對抗德、意、日，但在戰後很快就變成敵人，可見這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。近來特朗普政府強調以美國利益為主，令美國在全球的盟友憂心忡忡。中國大可以在國際輿論場強化歷史敍事，將二戰歷史記憶轉化為現實外交資源，鞏固國際社會對戰後秩序的認同，以及拉攏更多國家轉向中國。

比方說，中國除了在今年下半年舉行紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式，也可主動向俄美英等二戰同盟國提出舉辦跨國紀念活動，包括共同修繕二戰遺址，例如滇緬公路、飛虎隊基地，以及聯合拍攝多語種紀錄片，強調反法西斯戰爭的全球性意義。至於周邊鄰國，北京不妨聯手東南亞國家開展水下考古，發掘二戰沉船遺迹，更好的保存二戰歷史。