筆下風雲：滿城盡是太空油

港府剛將「太空油」列為毒品不久，網上便驚現青少年疑吸食太空油後胡天胡帝的場面，包括天水圍天逸邨停車場平台，兩男一女半夜上演活春宮，令人震驚。事後兩男一女涉嫌「作出有違公德行為」被捕，年齡介乎16至18歲，兩男住所更被搜出疑似太空油煙彈。

一波未平一波又起。天水圍一名13歲少女在輕鐵車廂懷疑吸食太空油，期間神情呆滯，步履蹣跚跌跌撞撞落車，並在月台跌倒，猶如喪屍。執法部門其後拘捕該少女，有人報稱，日前於街頭向陌生男子以250元購入煙彈，是首次嘗試吸食太空油。

接二連三發生太空油荼毒青少年的案件，實在令人痛心疾首。不難想像，上述少男少女肯定來自問題家庭，平時沒有家人關心。港府的青少年政策是否出了問題？社工是否難以覆蓋這類青少年？他們是否難以向上流？不問可知。

另一邊廂，政府於上月14日刊憲，將太空油的主要成分依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，販賣可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。此外，執法人員引入太空油試紙，對有懷疑的人士可即場要求測試。當時政府信心滿滿，認為法例具阻嚇力，有助減少青少年吸毒。

如今證明事與願違。當時已有社工指出，立法後吸毒可能會轉趨隱蔽，但從上述兩宗案件可知，購買太空油實在太過容易，二、三百元連學生也負擔得起，吸毒也不作掩飾，大街大巷照吸可也。其實，太空油早在疫情期間已流入本港，港府後知後覺，直到今年才將之列為毒品，不少人成癮已久，銷售網絡亦非常發達，例如活春宮主角便傳聞有兩年毒齡。當局連禁毒都慢九拍，打擊自然事倍功半。