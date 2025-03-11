強詞有理：為虎作倀

針對美國特朗普政府肆意挑起貿易戰，世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉發表妙論，認為各國應該保持冷靜，跟美方對話，不應用以牙還牙方式報復，甚至應該聆聽美國的憂慮云云。這種邏輯未免太奇怪，美國不斷揮舞關稅大棒，破壞全球貿易秩序，是非曲直一清二楚，WTO不敢主持公道，反而要求各國不要報復，這不是為虎作倀嗎？各國聆聽美國的憂慮，美國會不會聆聽各國的憂慮？

成立WTO的目的就是為了促進自由貿易，減少或取消關稅、進口配額和其他貿易壁壘。這些年美國倒行逆施，明顯違反自由貿易的宗旨，WTO面對霸權無能為力，連解決貿易爭端的上訴機制也因為美國的阻撓而一直停擺，可見該組織早已名存實亡。特朗普多次威脅退出WTO，雖然至今仍未成事，顯然是虛張聲勢，但與退出已沒有甚麼分別，老美將自己的規則凌駕於全世界，對各國予取予攜，WTO還有甚麼存在價值？

水能載舟，亦能覆舟。當初主導建立WTO機制的是美國，現在不遵守WTO規則的還是美國；當初提倡全球化的是美國，現在破壞全球化的還是美國。難道這個地球就一直圍着美國轉？當然不是，隨着中國等新興國家逐漸崛起，南南合作成為世界潮流，新的貿易體系正不斷壯大和完善，老美再也無法隻手遮天。尤其在一帶一路和金磚機制之下，一個覆蓋面極廣、經濟體量巨大的自由貿易體系日益成熟，足以抗衡美國的經濟和金融霸權。

金磚國家人口佔全球一半，經濟總量佔全球超過三成，對世界經濟增長貢獻率更超過五成，實力和影響力已明顯蓋過美國主導的G7。特朗普昧於形勢，還妄想以關稅大棒威嚇全世界，恰恰暴露自己無知。有些國家懾於美國霸權，只能苦苦求饒，但中國絕對不吃這一套，人若犯我，我必犯人。正如中國駐美大使館強調，無論是關稅戰、貿易戰或別的甚麼戰，中方都將奉陪到底。這番話淺顯易懂，老美不會又聽不懂吧？

底氣來自自信，自信來自實力，今天的中國已不怕任何挑戰，關稅戰更不在話下。反觀美國自身問題多多，國務卿魯比奧與執掌政府效率部的馬斯克竟在內閣會議上公開爭吵，簡直駭人聽聞。說穿了，「讓美國再次偉大」不過是一場笑話，侵侵繼續瞎折騰，只會讓美國加速崩潰。